Alejandro Davidovich (27 años): «Parezco un guiri, pero soy español puro y duro y no pienso cambiar»

Alejandro Davidovich se coronó el pasado domingo como campeón del ATP Masters 1000 de Shanghái tras una agónica remontada ante Rafa Jódar. El malagueño conquista un torneo que nunca había sido ganado por un tenista español, convirtiendo así a España como el tercer país en lograr una victoria en todos y cada uno de los ATP Tour.

El trofeo iba a volar a la península sin importar el desenlace de la final, puesto que se enfrentaba al joven madrileño Rafa Jódar. Ambos lograron subir puestos en el ranking, situando a Jódar en undécima posición y a Davidovich en decimotercer lugar.

Alejandro nació en La Cala del Moral, una pequeña localidad del municipio de Rincón de la Victoria en la provincia de Málaga. Hijo de padres rusos, lo último que uno espera escuchar al hablar con él es un acento malagueño: «Parezco guiri, pero soy español», afirma en una entrevista a ‘El País’. Además, se muestra contundente sobre a qué país representar: «Soy español puro y duro y no me pienso cambiar». De esta manera, Davidovich resuelve todas las dudas a los ‘despistados’ con su pelo rubio, confirmando su compromiso con España.

Alejandro Davidovich logró, al cumplir la mayoría de edad, ganar el Wimbledon júnior. A pesar de todo lo que significó a nivel de éxito, el español confiesa que no fue nada fácil: «Fue un pelotazo, pero esos dos meses siguientes no podía estar en una pista de tenis». La presión le pasó factura, necesitando ayuda psicológica para dejar atrás el miedo de no cumplir con las expectativas generadas.

No ha sido un camino fácil el del tenista malagueño. Perdió sus primeras cinco finales de ATP Tour, incluso teniendo en dos de ellas un punto de partido a su favor. Sin embargo, con esfuerzo y disciplina, Davidovich se ha convertido en uno de los tenistas más aclamados de la temporada. Las victorias en los torneos de Mallorca, Chengdu y Shanghái consolidan el broche a un año que promete ser redondo: «Solo quiero dar las gracias a mi equipo, a mi familia, a mi mujer, porque al final ha sido un año duro, pero nunca hemos dejado de creer, de trabajar duro para conseguir al menos una oportunidad para este tipo de momentos».