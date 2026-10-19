Así queda el ranking ATP tras el Masters 1.000 de Shanghái: récord de Davidovich y Jódar acecha las ATP Finals

El tenis español rompió su última frontera el pasado domingo en Shanghái. Nunca una raqueta española había conquistado Shanghái. Ni Rafa Nadal ni Carlos Alcaraz. Nadie. Nunca. Hasta que llegó Alejandro Davidovich y su resiliencia. Remontó (6-1, 6-7, 4-6) a Jódar un partido que tenía perdido y al que se agarró con agallas como un ajedrecista, con una defensa siciliana. Abran paso al primer tenista español campeón en Shanghái.

Este lunes, 24 horas después, el eco del partido se nota en el ranking ATP. Jódar tenía asegurado el ascenso de la 13ª a la 11ª plaza con los 600 puntos de finalista, con lo que iguala su mejor puesto, pero un título hubiera supuesto meterse en séptimo lugar. Davidovich, campeón del torneo chino, alcanza el mejor puesto de su carrera, el 13º con 2.880 puntos, cada vez más cerca del ansiado top 10. En medio de los dos está ahora Novak Djokovic, cuyo objetivo son las ATP Finals.

Las acecha Jódar, de hecho, tiene el billete virtual al ser noveno en la Race y estar Sinner lesionado. Todavía queda algo más de dos semanas para cerrar listas y su calendario le permitirá sumar para estar en Turín. Competirá en el ATP 500 de Basilea y el Masters 1.000 de París. Alcaraz tiene garantizada su presencia y Davidovich se ilusiona. Difícil, pero no imposible. Matemáticamente, hay opciones. Claro que tendría que ganar en Basilea y hacer final o ganar el mencionado Masters 1.000 de París. Palabras mayores.