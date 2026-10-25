Frenazo para Davidovich: renuncia a Basilea por salud y se queda prácticamente sin opciones para las ATP Finals

Davidovich había despegado en Shanghái y sus intenciones pasaban por seguir volando en Basilea para, quién sabe, poder aterrizar en las ATP Finals, cuando se ha visto obligado a parar. No disputará el ATP 500 de Basilea por indisposición y eso deja su clasificación a las ATP Finals prácticamente imposible, pues su distancia con el top-8 de la Race le obligaría a ganar el Masters 1.000 de París y esperar.

Ahora está a 649 puntos del corte, que lo marca un Jódar que sí puede ampliar su renta. La temporada de Davidovich queda definida. El malagueño solo disputará el mencionado Masters 1.000 de París antes de la Copa Davis, torneo al que David Ferrer le convocará tras su gran rendimiento. De hecho, la lista definitiva la hará pública este lunes en Madrid. Se espera que estén Alcaraz, Jódar y Davidovich para los partidos individuales y Granollers y Pedro Martínez para los dobles.