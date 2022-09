Davidovich muere en la orilla ante Berrettini y se despide del US Open

Alejandro Davidovich Fokina se despide del US Open en octavos de final, después de haber cuajado una actuación digna de mención y en la que lo dejó todo. El español forzó el quinto set ante uno de los capos del cuadro, el italiano Matteo Berrettini, pero acabaría sucumbiendo (3-6, 7-6, 6-3, 4-6, 6-2) fruto del acierto al servicio de su contrincante y de unos problemas físicos en la rodilla que le impidieron finalizar el choque peleando de tú a tú por el triunfo tras un encomiable esfuerzo.

Con casi cuatro horas de partido debajo del brazo, Davidovich iguala su mejor resultado en Nueva York y se despide con la cabeza bien alta, cayendo ante un tenista capaz de lo mejor en Flushing Meadows pero que estuvo muy cerca de decir adiós por el coraje y el empuje de Foki. Empezaría venciendo en el primer set el malagueño, de ascendencia rusa, e incluso se atrevería a dominar un segundo parcial que caería finalmente del lado de Berrettini en la muerte súbita.

Aprovechando la inercia ganadora, Berrettini tiraría de sus armas clásicas –primer saque y derecha– para construir una ventaja que le iba a dar el tercer parcial por 6-3, dejándole a sólo uno de los cuartos de final del US Open. Sin embargo, Davidovich no había dado su última palabra y con un emocionante conato de remontada, forzó la quinta manga para delirio del público que abarrotaba la Louis Armstrong y que quería más tenis de potencia y tesón como el que estaban exhibiendo ambos contendientes.

Los nervios de Alex le hicieron perder hasta dos veces el servicio en la decisiva quinta manga y la remontada sucedió una vez, pero no dos. Aquejado de problemas en su rodilla que podrían apartarle de la Copa Davis si media lesión, Davidovich no tiró la toalla pero acabó rendido y exhausto en un US Open del que, pese a la derrota en octavos, debe llevarse un gran recuerdo sobre el que seguir creciendo.