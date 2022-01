La delegación española en los Juegos de Tokio contó con medallas más o menos sorpresivas, pero ninguna, en fondo y forma, como la de David Valero (Baza, 1988). El ciclista granadino completó una de las remontadas de la cita olímpica en la prueba de mountain bike, en la que se colgó un bronce que es, como él mismo asegura a OKDIARIO en la gala del Comité Olímpico Español, «el colofón» de una carrera deportiva a la que aún le espera un nuevo ciclo que apunta a acabar en París 2024 con la posibilidad de lograr un nuevo éxito.

Valero continúa surfeando la ola del éxito y disfrutando de cada momento acompañado del bronce cosechado en Tokio. «Ha sido increíble el cambio, además de todo el trabajo que hemos tenido presentando la medalla a los colegios y a los chavales, con todo el tirón que tiene, muy ilusionado de poder estar en una gala como esta».

La carrera –y la histórica remontada– de Tokio ya queda algo lejos, pero David recuerda al milímetro la carrera. «Cada vez que la veo la analizo muchísimo más, me quedo más tranquilo de lo que pasó y es un ejemplo de que se da la salida y hasta que no se pasa por el arco de meta no se puede tirar la toalla, se tiene que seguir luchando».

«Fue un poco como ha sido mi carrera deportiva, seguir trabajando y trabajando hasta llegar a alcanzar el éxito de la medalla, que ha sido el colofón de mi carrera deportiva. Seguiremos trabajando para los próximos Juegos que son en tres años», asegura el ciclista de Baza, donde se ha confirmado como el gran ídolo del pueblo. «Intentaremos trabajar para representar a los españoles y luchar por las medallas», añade David.

El mundo de la bicicleta es cada vez más seguido y practicado en España, algo que valoran mucho ciclistas como David. «El ciclismo o el mountain bike es raro ver la casa en España en la que no haya una bicicleta. Después de la pandemia la gente está practicando mucho el mountain bike, las tiendas están ahora mismo casi sin bicicletas, el stock está escaso y el que puede disponer de una bicicleta es un privilegiado», asegura un protagonista que quiere cumplir con su parte. «Nosotros seguiremos intentando dar alegrías y haciendo buenos resultados».