David Gordo: «¿Molestias físicas de Gonzalo? Qué futbolista a estas alturas del año no tiene»

Sesión de entrenamiento huracanada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El balón adquiere trayectorias inesperadas y en ocasiones se queda a medio camino entre emisor y receptor del pase. El culpable, el fuerte viento. David Gordo bromea cuando se encuentra con los medios de comunicación en una sala resguardada. «¿Voy bien peinado?», pregunta entre risas. Todo son buenas muecas. La Sub-21 camina al Europeo como líder de su grupo y este martes buscará ratificarlo ante Kosovo. Gonzalo, capitán y goleador, espantó cualquier duda sobre sus molestias con dos goles ante Chipre.

«A Gonzalo le he visto bien. Es cierto que puede tener alguna molestia, pero es qué futbolista a estas alturas de la temporada no tiene alguna. Aquí siempre viene con muchas ganas de aportar cosas para el equipo, igual que todos los demás. Entonces, estoy muy contento con su trabajo, como el de los otros 22 componentes de la convocatoria, a pesar de las molestias que tienen. Siempre vienen con mucha ilusión y con muchas ganas de sacar los partidos adelante y de aportar lo mejor de cada uno de ellos para conseguir ser un muy buen equipo», aseguró David Gordo.

El seleccionador ya ha dado luz a su equipo tras el embarazo de nueve meses, el tiempo que lleva en el cargo. «Somos un equipo en construcción y evolución constante. Van entrando chicos, van saliendo otros en función de su estado de forma y de cómo están y si van teniendo más o menos minutos en sus equipos. Y en eso estamos, trabajar. Lo que he visto es que hemos evolucionado mucho y que el equipo tiene mucha hambre por hacer las cosas bien y ser un equipo competitivo. Ahora buscamos acercarnos al objetivo de la clasificación lo antes posible», explicó.

Resalta David Gordo el sentimiento de familia como vía al éxito. «Es que no hay otro secreto. Aquí no tenemos muchas oportunidades de juntarnos. Nos juntamos cuando toca, pero cuando venimos es todo muy intenso y creo que el hecho de que tengamos un ambiente familiar es muy importante y nos ayuda porque pasamos diez días muy intensos. Tener ese sentimiento de familia nos puede ayudar cuando tengamos los momentos duros que ya los hemos tenido en partidos complicados como contra Kosovo», manifestó.

También se pronunció sobre el calendario futbolístico y los parones de selecciones. «Venimos ahora de cuatro meses de parón y nos enfrentamos ahora a otros seis, que está claro que a mí me gustaría que no fuese así, pero es el calendario que hay y nos tenemos que adaptar. Pues nada, seguir haciéndole seguimiento mientras que sigan jugando y luego cuando llegue el verano, pues estar pendientes de si cambian de club. El trabajo aquí no para nunca. Haremos el seguimiento deseando que llegue septiembre», detalló.

«Entiendo a los clubes, pero también somos conscientes de que con nosotros no disputan ni siquiera el 20% de los minutos que se disputan a lo largo de la temporada. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de eso. Los jugadores pertenecen a los clubes y nosotros les cuidamos al máximo siempre. Nos preocupamos muchísimo de que estén perfectamente atendidos y de que el riesgo sea el mínimo posible, pero esto es fútbol y siempre existe riesgo. En el momento que vemos el más mínimo riesgo, rápidamente nos ponemos en comunicación con su club para buscar las soluciones», añadió.