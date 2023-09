Habla sobre el 'caso Rubiales' Dani Carvajal: «No podemos condenar a una parte sin saber realmente qué ha pasado»

Dani Carvajal ha hablado sobre la polémica generada tras el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. El lateral del Real Madrid habló sobre el comunicado conjunto de la selección española y explicó por qué no se ha pronunciado antes. Dejó claro que el motivo por el que no ha mostrado su postura antes se debe a que es «más reservado» y ha preferido mantenerse «al margen». Al ser preguntado sobre por qué en el comunicado leído por Morata no se menciona a Jenni, Carvajal apuntó que no pueden «condenar una parte u otra» puesto que no conocen «realmente qué ha pasado».

El lateral detalló los motivos que llevaron al grupo a sacar el comunicado el pasado lunes, antes del primer entrenamiento de la selección en Las Rozas: «Emitimos conjuntamente el comunicado para dejarlo claro desde el primer momento y centrarnos puramente lo deportivo, en el partido de Georgia. Elaboramos todos el comunicado en lo que todos estuviésemos a gusto y bueno, de acuerdo con lo acontecido».

También justificó los motivos que le han llevado a no hacer ningún tipo de declaración sobre lo sucedido antes: «Únicamente cada uno expresa sus opiniones y yo soy más reservado y no expreso la mía. Yo no creo que el futbolista que no haya se haya pronunciado al respecto sea algo malo. Al final, cada uno puede decidir, pensar, hacer lo que crea conveniente. Pero sí que es verdad que se ha politizado tanto el tema que te da miedo, te da miedo opinar, te da miedo decir cualquier cosa que puedas equivocarte o que se pueda interpretar de manera errónea. Y creo que por eso la gran mayoría de los futbolistas españoles no se han pronunciado».

En una entrevista concedida a Onda Cero, durante la concentración de España en la ciudad del Fútbol, Carvajal fue también preguntado sobre por qué no se menciona a Jenni Hermoso en el comunicado elaborado por los jugadores. «Admitimos que el comportamiento del presidente no es el adecuado y lo que tú consideras víctima en tu pregunta que me estás haciendo, al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de algo que se está tramitando», destacó.

«Al final y al cabo nosotros nos mantenemos al margen. Ya te digo que hay personas que son las que tienen que decidir si hay algún culpable o alguna víctima. Pues ya se hará saber. Entonces tampoco podemos posicionarnos o condenar una parte u otra previamente sin conocer realmente qué ha pasado, que se ha estipulado, porque a día de hoy Jennifer no ha presentado tampoco la denuncia», puntualizó el jugador del Real Madrid.

Clasificación para la Eurocopa

Dani Carvajal también habló sobre los dos partidos que deberá jugar España en busca de la clasificación para la Eurocopa. El lateral quiso destacar que no será nada sencillo afrontar a domicilio el partido contra Georgia y que, debido a la derrota del pasado mes de marzo en Escocia, no pueden permitirse más fallos si quieren estar el próximo verano en el campeonato que se disputará en Alemania.

«Clasifican dos, pero sí es verdad que Escocia ha hecho pleno. Y bueno, Georgia es un campo difícil, un equipo que en casa es bastante fuerte. Y ya te digo, no podemos permitirnos otro tropiezo», finalizó.