Cuándo es el Rafa Jódar – Tabilo del ATP 500 de Basilea 2026: a qué hora empieza y dónde ver el partido por TV en directo gratis

Rafa Jódar peleará por el título en el ATP 500 de Basilea 2026, donde no podrá cruzarse con Carlos Alcaraz, ya que tenemos que recordar que el murciano al torneo que se apuntó fue al de Viena. El madrileño intentará dejar atrás la decepción que sufrió en Shanghái y ahora lo dará todo sobre la pista para llevarse el título ahora que la temporada esta terminando. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo todo lo que ocurra en este choque.

Cuándo es el Rafa Jódar – Tabilo: horario del partido del ATP 500 de Basilea 2026

Rafa Jódar arranca su participación en el ATP 500 de Basilea 2026 enfrentándose a Alejandro Tabilo en la primera ronda del torneo. El madrileño llega a esta competición tras haber caído en la final del Masters 1000 de Shanghái frente a un Alejandro Davidovich que también va a estar presente en esta competición que se disputa en Suiza.

Esta temporada está siendo la de la gran consagración para Rafa Jódar, ya que se ha colado entre los mejores tenistas del mundo, pero es cierto que el de Leganés echará de menos algún que otro título en su palmarés. Y eso que ha ganado el ATP 250 de Marruecos y la Laver Cup, pero es igual de cierto que cayó en las finales del Masters 1000 de Shanghái y también en Washington.

La organización de esta competición que se está disputando en Suiza ha programado este vibrante Rafa Jódar – Tabilo correspondiente a la primera ronda del ATP 500 de Basilea 2026 para este martes 27 de octubre. El orden de juego todavía no se ha anunciado, por lo que estamos esperando a conocer el horario de arranque de este choque. Hay que recordar que el madrileño y el chileno se han enfrentado en tres ocasiones, con balance de dos triunfos para el de Leganés.

Dónde ver el Rafa Jódar – Tabilo en el ATP 500 de Basilea 2026 en directo gratis y por TV

La plataforma que ofrecerá, al adquirir los derechos televisivos, en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se jueguen en el ATP 500 de Basilea 2026 es Movistar+. Este Rafa Jódar – Tabilo de primera ronda se puede ver en directo por televisión a través de este medio de comunicación que es de pago. Los clientes de este operador podrán ver todo lo que suceda en streaming y en vivo online si se descargan la aplicación un teléfono móvil, una tablet y una smart TV. La app Tennis TV, que es de pago, también ofrecerá todos los choques, pero hay que recordar que habrá que estar suscrito a ella.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a poder encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda diariamente en este ATP 500 de Basilea 2026, donde prestaremos especial atención a los españoles que participen. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de los encuentros más destacados y también publicaremos la crónica del Rafa Jódar – Tabilo una vez acabe el choque en suelo suizo.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Tabilo del ATP 500 de Basilea 2026

Por último, recordar que todos aquellos aficionados que no puedan ver el encuentro del madrileño por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online van a poder escuchar gratis por la radio este choque de primera ronda del ATP 500 de Basilea 2026. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Rafa Jódar – Tabilo para contar el minuto a minuto de lo que allí suceda.