Cuando lo pruebes tus rutas en bici con la familia van a cambiar para siempre

Si creías que las salidas en bici con tu familia ya eran divertidas, espera a probar el nuevo remolque tándem infantil de la marca Prometheus Bicycles que ha lanzado a la venta Decathlon. Este invento convierte cualquier ruta en una auténtica aventura compartida. Se trata de una bici infantil de 18 pulgadas pensada para niños de entre 5 y 10 años que se engancha directamente a la tija del sillín de la bici del adulto. Así, los peques pueden pedalear junto a ti, sentirse parte del trayecto y disfrutar de la experiencia sin cansarse de más. En cuanto lo pruebes, te preguntarás cómo no lo habías tenido antes.

Lo primero que llama la atención es lo ligero que resulta. Pesa solo unos 9 kilos, lo que lo hace uno de los más livianos de su categoría. Eso significa que apenas notarás el peso extra al pedalear, incluso en subidas o tramos largos. Además, se pliega con facilidad y cuenta con un sistema de liberación rápida, por lo que puedes montarlo o desmontarlo en minutos. Es ideal si sueles transportar las bicis en el coche o si te gusta improvisar rutas sin complicarte la vida con herramientas o piezas difíciles de ajustar.

Pero lo realmente especial es cómo cambia la forma de disfrutar las salidas. El niño deja de ser un simple pasajero y pasa a ser un compañero de pedaleo. Puede ayudar en los tramos suaves o simplemente dejarse llevar cuando se cansa, ya que los pedales pueden girar libres. Así, aprende equilibrio, coordinación y ritmo, pero siempre con la seguridad de estar enganchado a tu bici. Es una manera estupenda de que los peques ganen confianza sobre las dos ruedas, sin los riesgos de rodar solos por carretera o caminos complicados.

Remolque tándem infantil de Decathlon

Otro punto fuerte es su compatibilidad. El sistema de acople se adapta a casi cualquier bicicleta con tija de sillín estándar, por lo que no tendrás que hacer grandes modificaciones. Además, viene muy completo de serie con timbre de acero, manillar acolchado, puños antideslizantes certificados, reflectores, guardabarros y cubrecadena. Todo pensado para garantizar seguridad y comodidad. Tanto el sillín como el manillar se pueden ajustar en altura, de modo que el remolque crece con tu hijo y te sirve durante varios años.

La capacidad de carga máxima es de 60 kilos, lo que da margen de sobra para que el niño vaya cómodo, incluso con mochila o algo de equipaje. El montaje es otro de sus grandes aciertos. Todo el sistema está pensado para hacerlo sencillo y rápido, sin herramientas complicadas ni pasos eternos. En cuestión de minutos lo tendrás listo para pedalear. Su diseño plegable, además, facilita guardarlo en casa o llevarlo en el maletero. Y si te preocupa la estabilidad, puedes estar tranquilo porque la estructura es robusta, los anclajes firmes y el conjunto muy equilibrado, incluso en curvas o pequeñas irregularidades del terreno.

En cuanto al precio, ahora está rebajado en la página web de Decathlon a 160 euros (su precio original era de 239€), una cifra bastante ajustada para lo que ofrece. Si lo comparas con otros modelos del mercado, verás que la relación calidad-precio es difícil de superar.