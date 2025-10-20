Consulta el horario, cuándo es y el canal de televisión donde ver el Arsenal - Atlético de Madrid de la Champions League El Arsenal - Atlético de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League se jugará en el Emirates Stadium El Atlético de Madrid afronta una dura salida, pero espera sumar su segunda victoria en esta Champions League

El Arsenal y el Atlético de Madrid protagonizarán un auténtico partidazo en el Emirates Stadium en la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. Dos clubes importantes del viejo continente se ven las caras en un duelo al que, seguro, que no le faltará de nada. La emoción estará ahí con gunners y colchoneros dándolo todo por sumar los tres puntos. Te contamos cuándo es, horario y canal de televisión para ver este duelo que es de los mejores de esta jornada.

Cuándo se juega el Arsenal – Atlético de Madrid: el partido de la Champions League

El Atlético de Madrid viaja a Londres para enfrentarse al Arsenal en el Emirates Stadium en el partido que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto colchonero tiene una de las salidas más duras de su calendario, pero tratarán de seguir en la línea europea que mostraron frente al Eintracht de Frankfurt. Por su parte, el conjunto gunner que dirige Mikel Arteta ha conseguido ganar los dos encuentros que han disputado hasta el momento, frente al Athletic Club y el Olympiacos.

Horario del Arsenal – Atlético de Madrid de la Champions League

La UEFA programó este emocionante Arsenal – Atlético de Madrid de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League para este martes 21 de octubre. El organismo que rige el fútbol del viejo continente fue programado en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones en los aledaños del Emirates Stadium londinense para que el balón ruede de manera puntual.

Dónde ver el Arsenal vs Atlético de Madrid en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputan en la máxima competición del fútbol continental fue Movistar+. Este Arsenal – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que tener en cuenta que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye los diferentes campeonatos europeos para disfrutar de todo lo que ocurra en el Emirates Stadium, por lo que el duelo de los del Cholo Simeone no se podrá ver gratis.

Por otro lado, todos los hinchas del conjunto rojiblanco y amantes de las diferentes competiciones europeas podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Arsenal – Atlético de Madrid de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará la página web de este medio a disposición de sus clientes para que puedan ver con un ordenador el choque que se juega en el Emirates Stadium.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información acerca de todo lo que ocurra en la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League, donde estaremos prestando especial atención a los cinco representantes españoles. Cuando termine este partidazo entre el Arsenal y el Atlético de Madrid publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en el Emirates Stadium.

Dónde escuchar por radio en directo el Arsenal – Atlético de la Champions League

Todos los aficionados que siguen a los del Cholo Simeone que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el Arsenal – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Emirates Stadium para narrar minuto a minuto todo lo que haga el conjunto colchonero frente al londinense.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Arsenal – Atlético de Madrid

El Emirates Stadium, situado en la ciudad de Londres, será el campo donde el Arsenal reciba al Atlético de Madrid en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. Este estadio se convirtió en la casa del club gunner en 2006 después de que dejarán atrás un recinto mítico y mágico como es Highbury. Tiene capacidad para más de 60.000 espectadores y se espera un auténtico ambientazo este martes para el choque que disputarán frente a los colchoneros.