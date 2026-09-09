Cuándo es la final del US Open 2026: qué día se juega y a qué hora empieza Ladillos Cuándo es la final del US Open 2026 Horario de la final del US Open 2026

El US Open 2026 ha alcanzado su recta final y Nueva York está lista para conocer a los nuevos campeones del último Grand Slam de la temporada. Después de la dolorosa caída de Carlos Alcaraz en cuartos de final, el morbo está por las nubes en las pistas de Flushing Meadows. Un torneo que tendrá su desenlace durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, con las finales individuales femenina y masculina.

Antes de llegar a esa cita, todavía queda por conocer quiénes serán los dos tenistas que lucharán por el título. El cuadro masculino afronta estos días los cuartos de final y las semifinales están programadas para el viernes 11 de septiembre, por lo que la final se presenta como el último gran capítulo de un torneo que vuelve a reunir a los mejores jugadores del mundo sobre la pista dura neoyorquina.

Cuándo es la final del US Open 2026

Las finales del US Open 2026 están distribuidas en dos días en función de la categoría. La final femenina está prevista para el sábado 12 de septiembre, mientras que la masculina se disputará el domingo 13, ambas en el Arthur Ashe Stadium. El duelo pondrá el broche a dos semanas de competición y decidirá al campeón del último grande del año, en una edición marcada por la emoción y por la eliminación de algunas de las principales figuras del cuadro.

Horario de la final del US Open 2026

La final femenina del US Open 2025 se jugará el sábado 12 de septiembre a las 16:00 horas en Nueva York, por lo que en España sería, por el cambio horario, a las 22:00 horas. Al otro lado, la gran final masculina se jugará el domingo 13 de septiembre y tiene fijado su inicio a las 14:00 horas en territorio estadounidense, por lo que en España el encuentro comenzará a las 20:00 horas peninsulares.