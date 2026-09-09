Todo lo que tienes que saber sobre el Feyenoord: de dónde es, en qué estadio juega, palmarés…

El Feyenoord es uno de los equipos que juegan la Champions League esta temporada. Histórico club de los Países Bajos, este conjunto tiene un gran historial en el fútbol europeo, así como en su país. En la presente temporada, el Feyenoord se medirá en Champions a Barcelona, Como, Betis, Inter de Milán, Oporto, Viking, Galatasaray y Leipzig.

Cuándo se fundó el Feyenoord

El conjunto neerlandés, de la ciudad de Róterdam, es un club con muchísima historia. Tanta que tiene 118 años de vida. Su fundación data del 19 de julio de 1908, nacimiento realizado por unos jóvenes que estaban en un pub de esa ciudad. Feyenoord se llama así por el distrito al que pertenece en Róterdam.

En qué campo juega el Feyenoord sus partidos

El conjunto neerlandés disputa sus encuentros de fútbol en el Stadion Feijenoord, conocido en el argot futbolístico como De Kuip («La bañera»). Es uno de esos estadios de fútbol que hay que visitar alguna vez en la vida, un campo que respira ambiente por sus cuatro costados, una caldera a nivel de aficionados. Tiene aforo para 51.500 espectadores.

Cuántos títulos ha ganado el Feyenoord

Este equipo es el tercero más laureado de los Países Bajos a nivel nacional. Tiene 16 ligas, 14 copas y cinco Supercopas. Sin embargo, a nivel internacional, es el segundo más laureado: tiene una Copa de Europa, conseguida en 1970 (primer equipo de Países Bajos en ganar la principal competición), una Copa Intercontinental (también en 1970) y dos Copas de la UEFA (competición ahora llamada Europa League, en 1974 y 2002). Es el único equipo e este país que ha ganado estos tres títulos.

Quién es el máximo rival del Feyenoord

La principal rivalidad del Feyenoord es con el Ajax de Ámsterdam, principal conjunto de Países Bajos. Estos dos conjuntos disputan cada año De Klassieker, traducido al español, El Clásico. El Feyenoord también tiene rivalidad con el PSV Eindhoven por ser el otro gran equipo del país, aunque también existe rivalidad con el Sparta de Róterdam, por ser ambos de la misma ciudad.

Qué jugadores famosos han jugado en el Feyenoord

A nivel histórico, los futbolistas más famosos que han jugado en el Feyenoord son Robin van Persie, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Ernst Happel, Jon Dahl Tomasson u Ove Kindvall (máximo anotador de su historia).