Cuándo empieza el Masters 1000 de París: calendario de partidos, dónde se juega y cuánto dinero se gana

De París al cielo. Aterriza el deporte de la raqueta en la capital francesa como penúltima parada del curso y última de un Masters 1.000 este año. Una estación que llega con el desenlace del número uno del mundo como plato fuerte. Alcaraz depende de sí mismo para amarrar el trono del tenis mundial hasta final de año. Le basta con alcanzar las semifinales del torneo. Mientras que Sinner debe esperar un fallo del murciano y ganar el Masters 1.000 de París para seguir con opciones.

Cuándo comienza el Masters 1000 de París 2025

El último Masters 1.000 del año es de naturaleza antigua, es decir, sólo dura una semana. A diferencia de la mayoría de torneos de la misma categoría cuyo formato se extiende a las dos semanas. El de París inicia el lunes 27 de octubre y finaliza el próximo domingo 2 de noviembre con la gran final. Durante los días previos se ha disputado la fase clasificatoria.

Fechas claves del Masters 1000 de París 2025

La actividad tenística no se detiene durante la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre. El mismo lunes 27 inician los partidos de primera ronda que se extienden también hasta el martes 28 de octubre. El mencionado martes comienzan los encuentros de segunda ronda, que es cuando debuta Alcaraz ante Norrie, y finalizan el miércoles 29 de octubre. Los octavos de final se disputarán el jueves 30, los cuartos el viernes 31 de octubre, semifinales el sábado 1 de noviembre y la final el domingo 2 de noviembre.

En qué superficie se juega el Masters 1000 de París

El último Masters 1.000 del año se disputará en pista dura cubierta, es decir, indoor, donde Sinner brilla con un tercio de sus títulos totales y Alcaraz se defiende al haber desprecintado en 2025 su vitrina indoor. Las ATP Finals y la Copa Davis también se disputarán en pista dura cubierta. «Quedan unos pocos torneos indoor. Estoy tratando de acostumbrarme a la velocidad de la pista para jugar un buen tenis. Mi balance a cubierto no es el mejor, pero voy a prepararme lo mejor posible. Tengo el número uno en juego y trataré de jugar al máximo en lo que queda», explicó el murciano.

Cuánto dinero se reparte en el Masters 1000 de París

Al tratarse de un Masters 1.000 con una única semana de duración los premios económicos se ven algo mermados respecto a los de otros torneos de la misma categoría. Supera la primera ronda significan 24.500 euros. Caer en segunda dan 44.200 euros y ya la tercera es donde hay un salto cuantitativo. Se llega hasta los 82.000 euros por llegar hasta la mencionada ronda. Sucumbir en cuartos de final reporta 154.700 euros y hacerlo en semifinales se premia con 282.600 euros. El finalista se embolsa poco más de medio millón de euros y el ganador del torneo roza el millón.

Masters 1000 de París: quién ha ganado más veces

El Masters 1.000 de París es un torneo dado a las sorpresas. Nadal nunca ganó y Federer una única vez. En los últimos cinco años lo han ganado cuatro tenistas diferentes (Zverev, Medvedev, Rune y Djokovic) y se les resiste a Sinner y Alcaraz. El vigente campeón es Alexander Zverev y el tenista con más entorchados es Novak Djokovic. Ya saben, el agua moja. Suma siete coronas por las tres de Boris Becker y Marat Safin, las dos raquetas que le siguen en el palmarés.