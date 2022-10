«Cuando conocimos el precio del fichaje de Neymar todos supimos que ese contrato no era legal»

El próximo lunes 17 de octubre arranca, siete años después de la interposición de la demanda, el juicio por estafa y corrupción en el fichaje de Neymar por el Barcelona. El grupo DIS, acusación particular que ha conseguido que el caso llegue hasta la Audiencia Provincial de la Ciudad Condal, pide justicia reclamando que el Barça, el Santos, el jugador y su padre realizaron diferentes movimientos para no pagar el 40% de los derechos del jugador a la empresa poseedora de ellos.

En una de las salas del hotel Galery de Barcelona, Claiton Santin, director de control del grupo DIS, atiende a OKDIARIO. El dirigente brasileño, escoltado por los abogados que llevan el caso Paulo M. Nasser y Marcelo Morel, explica que cuando supieron el precio oficial del jugador todos supieron que «ese contrato no era legal».

Pregunta: Siete años después conoceremos la verdad. ¿Puede haber afectado el paso del tiempo a la causa?

Claiton Santin: “Como en toda causa judicial es necesario que se respeten los plazos de la defensa. No es específico de un proceso, sino de cualquier demanda. Hay varias partes, clubes, intereses… No puede sorprender la demora dentro de una demanda internacional”.

Paulo M. Nasser: “Ha sido una batalla larga porque el número de demandados es alto. Es natural que se pueda ejercer el derecho de defensa. Hemos tenido un plazo más alargado de lo normal porque había una discusión de competencia y se ha determinado que finalmente se juzgue en la Audiencia Provincial de Barcelona. Estamos muy contentos de una sentencia que vendrá en las próximas semana o meses para traer la verdad del caso. Tenemos ganas de ver la justicia realizada en este asunto».

P: Explique qué es el grupo Sonda y el grupo DIS.

Claiton Santin: “El grupo Sonda es un grupo familiar de dos hermanos de origen trabajador. Tiene varias actividades, aunque su mayoría son supermercados y actividades de transporte. El brazo deportivo es una parcela muy pequeña. En 2021 facturó en torno a mil millones de euros y tiene, entre directos e indirectos, unos 15.000 trabajadores. Trabajamos con el público y con las personas creando relaciones de confianza. La parcela que representa DIS es muy pequeña dentro del grupo en su actividad empresarial. Nació para atender a una demanda que era necesaria para un grupo de jóvenes que necesitaba ayuda con camisetas o balones y que quería tener la oportunidad de que un club le abriese la puerta. Con esas dificultades se decide ayudar en ciudades del interior y dar soporte a varios proyectos con el deporte como finalidad».

P: Es importante explicar cómo surge la relación entre el grupo DIS y Neymar.

Paulo M. Nasser: “En 2009 Delcir Sonda recibió una llamada del agente de Neymar y su staff para ofrecerle una potencial compra de los derechos económicos del jugador. El Santos, cuando Neymar empezaba su carrera, tenía el 100% de sus derechos federativos y por lo tanto también de los económicos. Como el Santos no podía subirle el sueldo le ofreció un 40% de los derechos para que en el futuro, cuando hubiese una transferencia a otro equipo, esa parte fuese para él. Eso quiere decir que Neymar tuvo la opción para obtener el 40% de su propia venta. Pero también tenía otra opción, la de vender ese porcentaje a un inversor. Así es como llega a los hermanos Sonda, que en aquel momento ya tenían la empresa DIS. Ellos pagaron dos millones de euros por esos derechos. En un contrato firmado por él y sus padres garantizaban que iban a valorizar esos derechos para que la inversión hecha antes de su debut en el Santos, que fue un día después, pudiese ser compensada. Sin embargo, dos años después, el jugador aceptó en un pacto confidencial un anticipo de 10 millones pagado bajo un contrato de préstamo y la promesa del pago de otros 30 si se consumaba el fichaje en el futuro. El Barça también se aseguró la ayuda del jugador por si había algún tanteo con otros clubes. Su sueño de irse al Barcelona fue comprado por 40 millones. Vendió su voluntad para marcharse al Barcelona. Si cambiase de idea y se marchase a otro club tenía que devolver esos 10 millones y pagar una multa de otros 40, que naturalmente no tenía. Eso corrompe el mercado de fichajes porque un club interesado tendría que pagar esos sobornos».

P: ¿Cuándo empiezan a sospechar?

Clayton Santin: “En el momento en el que se conoce el precio oficial de la negociación todos sabíamos que ese contrato no era legal. Una estrella del fútbol como Neymar no podía venderse por un valor tan bajo. Para los grupos Sonda y DIS no era sólo una cosa de números. Neymar y su padre frecuentaban la empresa, la casa de los dueños, es decir, existía una relación de amistad entre todos. Inmediatamente cuando se supo el precio y las tentativas de negociación frustradas ya se demostraba que no se consideraba la realidad de nuestro 40% en el fichaje y se indicaba que algo estaba siendo planeado en este sentido».

Marcelo Morel: «Las sospechas comenzaron en 2011 cuando ya había rumores en Europa de que el Barcelona estaba interesado en Neymar. Después del contrato de 2011 el Barça jugó la final de la Intercontinental contra el Santos y Neymar tuvo una actuación bastante criticada por los seguidores brasileños y eso desató la alerta. Ya se sospechaba que algo no iba bien».

P: Era difícil de creer que Neymar sólo costase 17 millones. ¿Fueron muy torpes?

Paulo M. Nasser: «En un primer momento nosotros pensábamos que quizá el Santos no sabía que el jugador había recibido estos sobornos y por eso se resistía a venderlo a otro equipo. Lo que pasó en 2013 fue que se pactaron 17 millones para su transferencia y en ese mismo momento había otra oferta de otro club español de 35-40 millones. Cuando hablamos de esto hay un error de premisa que se comete por las defensas de Neymar y el Barcelona. Esto no pasa sólo en 2013 porque el jugador está fichado desde 2011. Ya habían pasado dos años y no se podían mirar más propuestas porque el jugador había dicho que su sueño era jugar en el Barcelona. Entonces el Santos descubre lo que está pasando y pacta con el Barcelona otros pagos y por ello se produce nuestra acusación por contratos simulados. Se acuerdan dos partidos amistosos que nunca se han jugado por 4,5 millones y otro contrato por preferencia por tres jugadores de 7,5 millones. Nunca se consultó por esos jugadores, no hubo un estudio de calidad por los futbolistas… Sólo se pagó para recibir una llamada de teléfono si llegaba una propuesta de otro club. Eran jugadores que no conocían, que nunca fueron fichados por el Barcelona y por ello según nuestros clientes es un contrato simulado».

P: ¿Cuánto dinero siente DIS que le han estafado?

Paulo M. Nasser: “Esto no es un tema puramente de dinero, nuestros clientes han sufrido daños y buscan de manera secundaria la compensación. Se busca una aplicación de la ley española a los hechos investigados. La indemnización alcanza los 35 millones de euros, que consiste en lo defraudado más multas, intereses y otras consecuencias legales.

P: La estimación, por tanto, de lo estafado sería de 25 millones?

Paulo M. Nasser: “En aquel momento sí, serían unos 25 millones».

P: Al Barça le hubiese salido más barato el fichaje si hubiese pagado la cláusula del jugador.

Paulo M. Nasser: “Si todo se hubiese hecho bien, el club interesado en fichar a Neymar tenía que pagar la cláusula de 65 millones. A DIS le hubiese correspondido el 40%, pero eso no fue lo que pasó. Se pagaron 40 millones libres de impuestos, que luego fueron 53, más 12,4 millones al Santos y luego el pago de otros 17,1 cuyo 40% sí fue a parar a DIS, pero que no correspondía a todo el importe de la operación. Hacer las cosas bien siempre sale más barato.