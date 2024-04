El CTA contesta a Ander Herrera y lanza un duro aviso para el resto de jugadores de la Liga

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha contestado a Ander Herrera tras su rajada contra la liga por un nuevo escándalo arbitral en el Athletic Club – Villarreal. El jugador se queja de un penalti señalado a los de Ernesto Valverde por mano de Yuri en el tiempo de descuento de la segunda mitad, que le costó dos puntos a los campeones de Copa. «Con lo de hoy… No podemos optar a ser la liga más vista del mundo. Esto no se puede permitir», señaló Herrera.

«Creo que en la honestidad de los árbitros, que eso vaya por delante. He jugado en diferentes países y creo que tenemos un buen nivel de árbitros, pero esta decisión es inexplicable. Es una cosa…», agregó el futbolista del Athletic, para luego señalar que comprendería «que si lo que le ha pasado a Yuri le pasa debajo de la línea, que luego el balón pueda acabar en gol, te lo compro».

«Es una brillante acción defensiva de Yuri. Todos le felicitábamos y el VAR de repente le ha metido en un problema al árbitro porque ni él sabía lo que había pasado. Queremos ser la mejor Liga del mundo y los árbitros españoles me parecen de los mejores, pero esta imagen de la Liga es lamentable», agregó Ander Herrera, futbolista del Athletic Club.

El CTA defiende a sus árbitros

Ante tales declaraciones, el CTA ha salido en defensa de sus árbitros tras las declaraciones de Ander Herrera y ha explicado cómo realizan la formación de las plantillas de los clubs que se lo solicitan, donde les explican el criterio de las manos. En el comunicado ponen como ejemplo una acción similar a la de Yuri en el Atlético-Cádiz de la pasada temporada, que terminó con penalti favorable a los rojiblancos: «El CTA explicó que esta jugada era sancionable porque el brazo del defensor ocupaba un espacio de manera antinatural, haciéndose más grande, antes de que el balón le golpeara en el cuerpo, por lo que este rebote era intrascendente para la acción y no le eximía de la falta».

«El defensor asumía un riesgo al lanzarse de esa manera e, independientemente de si el balón golpeara antes en otra parte de su cuerpo o no, al producirse el contacto con el brazo levantado, la acción era sancionable con tiro penal sin amonestación», reza el escrito del CTA en relación con la mano de Yuri de la que se queja Ander Herrera antes de recalcar «que en acciones donde un defensor va al suelo con un brazo apoyado o hacia el apoyo, si el balón golpea en ese brazo, la acción no es sancionable, salvo que el brazo se extienda alejado del cuerpo, buscando hacer el cuerpo más grande».

Por último, el CTA explicó que el criterio de las manos sigue siendo el mismo que al inicio de temporada: «Esta directriz lleva en vigor desde la modificación de las Reglas de Juego en la temporada 2019/20 y no ha sido modificada desde entonces. Es fiel a lo explicado en los cursos de instructores de FIFA y de UEFA. El CTA nunca cambia los criterios durante la temporada en curso».

Comunicado del CTA

En relación con las declaraciones emitidas ayer por los jugadores y entrenadores tras el partido de Primera División entre Athletic Club y Villarreal CF, el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF quiere hacer las siguientes puntualizaciones para explicar cómo realiza la formación de las plantillas de los clubs que se lo solicitan:

1. Al inicio de cada pretemporada, el CTA ofrece a los clubes de Primera y Segunda División masculina y Primera División femenina la posibilidad de que un/a árbitro/a de la plantilla profesional lleve a cabo una formación sobre las modificaciones de las Reglas de Juego que entran en vigor y las directrices que se han acordado en la concentración arbitral previa a la competición.

2. De este modo, entre agosto y septiembre de 2023 se realizaron sesiones formativas con 11 equipos de Primera División masculina, 9 clubes de Primera División Femenina y 18 conjuntos de Segunda División. Uno de ellos fue el Athletic Club: a la plantilla masculina se atendió el 9 de agosto y a la femenina el 6 de septiembre.

3. A lo largo de este 2024, varios clubes se han puesto en contacto con el CTA para recibir esta formación, puesto que es obligatoria para obtener la licencia UEFA de club. De este modo, los nueve clubes restantes de Primera División masculina y uno de Primera División femenina han recibido la formación durante este periodo, entre ellos el Villarreal CF (9 de abril).

4. El 9 de agosto de 2023 el CTA realizó una reunión formativa online con los entrenadores de Primera y Segunda División masculina, donde se debatieron diversas cuestiones, entre ellas qué acciones de mano eran sancionables y cuáles no.

5. La formación impartida a todos los clubes ha sido exactamente la misma y constaba de la jugada del minuto 55 del partido Club Atlético de Madrid – Cádiz CF, de la jornada 33 de la temporada pasada. En esta jugada, un defensor del Cádiz CF se lanza a interceptar un balón con el brazo derecho levantado. La pelota golpea su cuerpo y después en el brazo.

El CTA explicó que esta jugada era sancionable porque el brazo del defensor ocupaba un espacio de manera antinatural, haciéndose más grande, antes de que el balón le golpeara en el cuerpo, por lo que este rebote era intrascendente para la acción y no le eximía de la falta. El defensor asumía un riesgo al lanzarse de esa manera e, independientemente de si el balón golpeara antes en otra parte de su cuerpo o no, al producirse el contacto con el brazo levantado la acción era sancionable con tiro penal sin amonestación. Además, recalcó que en acciones donde un defensor va al suelo con un brazo apoyado o hacia el apoyo, si el balón golpea en ese brazo, la acción no es sancionable, salvo que el brazo se extienda alejado del cuerpo, buscando hacer el cuerpo más grande.

6. Esta directriz lleva en vigor desde la modificación de las Reglas de Juego en la temporada 2019/20 y no ha sido modificada desde entonces. Es fiel a lo explicado en los cursos de instructores de FIFA y de UEFA. El CTA nunca cambia los criterios durante la temporada en curso.

El CTA desea que estas explicaciones clarifiquen la cuestión.