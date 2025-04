El CSD se mofa de Tebas: «Dani Olmo está jugando gracias a un error suyo»

José Manuel Uribes sigue su pulso con Javier Tebas. El presidente del Consejo Superior de Deportes no se ha achantado ante las declaraciones y los comunicados del máximo dirigente de la Liga y ha señalado que un error del directivo ha sido lo que ha propiciado que el Barcelona pueda inscribir a Dani Olmo en la competición.

«Yo creo que Tebas está equivocado, no es que esté obcecado. No tiene ningún sentido, si no haces las cosas bien, insistir, me parece, si no las haces procedimentalmente bien, siguiendo los cauces establecidos, en las formas establecidas, porque en derecho es clave, es fundamental», dijo el dirigente en una entrevista con Josep Pedrerol en El Cafelito.

«Dani Olmo probablemente no estaría jugando sin un error formal suyo. Es claro. Si no, no jugaría porque nosotros no tenemos competencia para sustituir a la Liga y a la Federación en el tema de fondo del fair-play financiero», dijo Uribes.

Tebas ha recurrido a la Justicia Ordinaria tras el dictamen favorable del CSD a la inscripción de Dani Olmo. El CSD no va a reclamar en caso de que le quiten la razón. «Pues no creo que tengamos legitimación para eso. Yo creo que nosotros hemos resuelto en alzada y yo creo que si va al contencioso y el contencioso decide, pues lo estudiaremos, lo veremos. Pero en todo caso ya le digo que acataremos también las decisiones. Yo soy muy respetuoso», dijo.

La conclusión a la que llega Uribes deja a Tebas arrinconado y sin demasiados argumentos para la réplica. «Está en su derecho, es decir, realmente nosotros hemos resuelto un recurso de alzada de Dani Olmo, Pau Víctor y el FC Barcelona, un recurso de alzada que nos elevan, en donde hemos resuelto con criterios estrictamente jurídicos, analizando la petición del FC Barcelona y de los dos jugadores y analizando qué es lo que hizo la Liga y la Federación cuando resolvió en aquel momento el tema de Dani Olmo. ¿Con defecto de forma? Bueno, defecto de forma, yo diría nulidad de pleno derecho», zanjó.