Cristiano Ronaldo pone fecha a su retirada

Cristiano Ronaldo sigue siendo fundamental para la selección de Portugal. El luso, a sus 39 años, marcó una chilena espectacular que sirvió para redondear la goleada ante Polonia, haciendo un doblete. El jugador del Al-Nassr suma y sigue en busca de llegar a la cifra de 1.000 goles en su carrera, aunque sorprendió con unas reveladoras declaraciones en las que habló sobre su retirada, a la que puso fecha.

«Los 1.000 goles no me importan nada en absoluto, no pienso en ello. Mi retirada… sucederá en un año o dos años. Se trata de disfrutar el momento y el fútbol. Hay que ir motivado al entrenamiento y al partido, cuando no me sienta así voy a dar un paso adelante y decir que ya no me basta. En unos meses voy a cumplir 40 años, me lo tomo con calma y lo disfruto. Disfruto sobre todo en la selección, que es donde más me gusta jugar», indicó.

El portugués señaló que «en uno o dos años» colgará las botas. Sin embargo, todavía le queda fútbol y, por lo que sigue demostrando, está al máximo nivel para competir con Portugal. Cristiano Ronaldo sigue siendo un fijo en una selección plagada de talento, de la que es el líder indiscutible.

Al término del encuentro, habló no sólo sobre los 1.000 goles y su futura retirada. También lo hizo sobre el partidazo que hizo, liderando con un doblete a Portugal en una goleada por 5-1 a Polonia. «¿Gol de chilena? No tuve la oportunidad de ver bien las imágenes, fue bonito, pero tengo que repasar y evaluar el grado de dificultad», señaló el luso al término del encuentro.

También habló sobre el espectacular segundo tiempo de Portugal, donde llegaron todos los goles: «Estoy contento, fue un gol difícil y en el penalti estaba un poco indeciso, había fallado en un partido reciente. Fue una segunda parte espectacular… estoy feliz de haber marcado dos goles».

Además, se marcó un objetivo de cara a los próximos meses en la Liga de Naciones, a poco más de un año del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y que, según sus palabras, se entiende que será el último: «Ese es nuestro objetivo, ganar la competición. Sabíamos que teníamos que ser más agresivos, pero hubo un detalle importante, dejar de hablar con el árbitro, yo, principalmente».

Con la victoria, Portugal certificó su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones como primera de su grupo. Por el momento, suman 13 puntos, a falta de un partido para el final de la fase de grupos. Superaron a una Polonia que llegaba sin Lewandowski y que se está jugando su permanencia en la Liga A con una goleada por 5-1 en la que Cristiano Ronaldo fue protagonista.

A falta de un partido, los de Roberto Martínez ya saben que estarán en cuartos como primeros de grupo, al igual que España. Les queda jugar todavía contra Croacia, en un partido en el que se reencontrará con Modric y donde podrá seguir ampliando su cuenta goleadora, en busca de esos ansiados 1.000 goles.