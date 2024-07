El creador de Bizum lo tiene claro: «Creo que seré el próximo presidente del Barcelona»

«Creo que seré el próximo presidente del Barcelona», así de contundente se ha mostrado Jordi Termes, para muchos un completo desconocido hasta que te dicen que fue el que ideó la famosa aplicación de Bizum, la que usan cada día multitud de españoles para hacer transacciones rápidas entre familiares y amigos. El empresario catalán, socio número 33.488 del Barça, de 51 años y propietario de la empresa Movetia, será uno de los grandes candidatos a la presidencia del Barça en las próximas elecciones.

Uno de los pioneros en el pago a través del móvil y que vendió su empresa cuando un fondo de inversión estadounidense pegó a su puerta y ofreció un cheque en blanco, ahora se prepara para una aventura aún mayor que la de liderar una empresa tecnológica desde cero. Es ingeniero superior en informática, cursó diversos MBA y pasó por Harvard, fundó su propia empresa y estuvo durante diversos años reconocido por el Financial Times como una de las 1.000 empresas que más crecían del mundo.

«En el Barça siempre hablamos del talento de La Masía y está muy bien. Y gracias a ello ahora podemos hablar de Lamine Yamal, de Cubarsí…», reconoce sobre la cantera blaugrana Termes, aunque pone el foco también en la otra cantera que deben cuidar, en un claro dardo al actual presidente culé, Joan Laporta: «Pero también hay una Masía no física de nuevos ejecutivos, o nuevos profesionales, o nuevos empresarios que pertenecen a nuevas generaciones de barcelonistas. Y eso dará luz a que el Barça siga evolucionando y compitiendo en todo el mundo».

Es cuestionado, en una entrevista en Sport, sobre por qué quiere presidir el Barça, a lo que responde: «Responderé de forma directa: hay gente que crea compañías para ganar dinero. Yo nunca lo he hecho. Y como lo he hecho así, el dinero viene, pero como consecuencia, no como objetivo. He creado compañías para explicar al sector en el que me movía que las cosas se podían hacer de forma distinta. Y lo conseguí. Y ahora respondo. ¿Por qué? No estoy aquí porque quiera conseguir nada del Barça, sino porque estoy preparado. He cancelado vacaciones y estoy empezando a dormir menos horas, pero estoy muy contento de estar aquí. Tengo que hacerlo, si no sería infeliz».

Jordi Termes hace constantemente referencias a que el Barça debe estar liderado por «buenos profesionales», en un momento en el que Joan Laporta tiene, desde que alcanzó la presidencia, una amplia de despidos y abandonos: «Estamos en un mundo muy competitivo y hay que hacer las cosas de una manera extremadamente profesional y con muy buenos profesionales. Es bueno que alguien quiera hacer las cosas de una forma distinta o diga cosas que puedan incomodar. Al final la competencia es sana y esto te obliga a hacer las cosas mejor».

«Yo me voy a presentar a las elecciones del Barça y voy a hacer un proyecto ganador. Pueden pasar dos cosas: que gane o que no gane. Si no gano, tendrá que venir alguien y lo tendrá que hacer mejor. Soy socio del Barça y, si lo hace, le voy a felicitar», explicaba Termes, que dice claramente que Laporta está dejando al club peor de lo que se lo encontró: «El Barcelona ha incrementado su deuda y ha reducido su patrimonio. Por lo tanto, económicamente, el club está peor que cuando llegó. No tenemos campo… Por cierto, en Cataluña hay empresas muy potentes que podrían haber hecho el Camp Nou, no hace falta ir a Turquía. No tenemos buenos profesionales, los buenos huyen del Barça y quiero que hagan cola para venir a trabajar en el Barça».

«Cuando tengas beneficios, deberás devolver deuda y con el resto hay que invertir en ser más competitivos. Las personas que gobiernan el club llevan desde 2003. Veinte años podrían haber servido para ir ahorrando un poco cada año para construir el Camp Nou, pero no construirlo cuando no tienes dinero, en el peor momento de la historia del club», explicaba muy crítico Termes, creador de Bizum y potencial presidente del Barcelona, que sentenciaba: «Ser el mejor Barça de la historia no puede ser solo con éxitos deportivos, porque si tú no gestionas bien el club, el club se va muriendo poco a poco. Tenemos que volver a las épocas exitosas a nivel deportivo, pero la gestión empresarial y profesional del club lleva tiempo que se ha ido dejando y a menos».