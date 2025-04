Una Copa con peajes para el Barcelona

El Barcelona está muy cansado. Prácticamente agotado. El equipo azulgrana ha llegado a este tramo final de temporada con la gasolina muy justa y en la final de la Copa del Rey lo demostró. Su juego no es tan brillante como hace meses, sobre todo porque lo físico comienza a fallar. La entidad catalana se llevó la Copa del Rey en Sevilla contra el Real Madrid, pero se lleva de vuelta a la Ciudad Condal varias facturas a solamente tres días de la ida de las semifinales de la Champions League.

El Barça está cuajando una temporada magnífica. Nadie pone en duda esta frase. Campeones de la Supercopa de España a primeros de año, campeones de la Copa del Rey en este mes de abril, líderes de la Liga con cuatro puntos más que el Real Madrid a falta de pocas jornadas para el final y en semifinales de la Champions League. Es el único equipo en Europa junto al PSG que tiene opciones de lograr el triplete esta temporada. Y son reales.

Pero también es cierto que este Barcelona no es el mismo que hace unos meses. Ya no arrasa a sus rivales. Ya no los encierra en su área durante la mayor parte del partido. No es el mismo porque la batería se le está agotando. Ha entrado en este tramo final de temporada en reserva y ya no hay marcha atrás. Tiene que tirar con lo que tiene.

La final de la Copa del Rey le puede pasar muchas facturas al equipo culé. Los de Hansi Flick se llevaron el título en un partido lleno de lucha y coraje por parte de su equipo, y gracias a un gol de Koundé en el minuto 116. Pero para ello tuvieron que jugar una prórroga que dejó muy desgastado al equipo. Prácticamente exhausto. Durante muchos minutos, además, se vio muy superado por el Madrid y sin energías. Pero lo sacó adelante.

Un Barça sin gasolina

El Barcelona celebró la Copa del Rey sobre el césped de La Cartuja con normalidad. Pero allí acabo la fiesta. El equipo azulgrana llegó a su hotel en Sevilla cerca de las 4 de la mañana y la fiesta no se alargó mucho más. Hansi Flick sabe que necesita recuperar fuerzas para la Champions el próximo miércoles. Esta prórroga tan dura y este partido tan exigente contra el Real Madrid le puede costar la eliminatoria europea al Barça.

Tuvo que cambiar Hansi Flick a Dani Olmo en el minuto 62 de partido porque lo necesita para el miércoles en Montjuic contra el Inter de Milán. Luego en la prórroga tuvo que retirar a Pedri y a Ferran porque ya no podían más. Sobre todo el mediocentro español estaba totalmente agotado. Antes había retirado del césped a Gerard Martín y a De Jong, pero los motivos fueron diferentes, ya que ambos tenían tarjeta.

El Barcelona salió de Sevilla muy contento por conseguir un nuevo título. Pero agotado en lo mental y en lo físico. Una Copa del Rey con facturas que le puede costar muy cara al equipo culé. El Real Madrid lo llevó al límite y habrá que ver como recupera este equipo de cara a la Champions.