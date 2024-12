Conjura del Atlético: comida de grupo para preparar el asalto a Montjuic

La plantilla y el staff técnico del Atlético de Madrid han compartido hoy un asado argentino tras el entrenamiento en el Cerro del Espino en una comida que ha tenido mucho de unión y aún más de simbolismo a sólo cuatro días de cerrar el año ante el Barcelona en un partido que le puede dar al equipo el liderato en Primera División. Los jugadores están convencidos de que sumarán los tres puntos y con ello la decimosegunda victoria consecutiva.

El nivel de confianza es muy alto en el Atlético tras un fin de semana perfecto que le ha dejado dependiendo de sí mismo para irse al parón navideño en primera posición de la clasificación, aunque para ello debe sumar los tres puntos ahí donde nunca ha podido hacerlo en la era Simeone, en el campo del Barcelona. Ese es el objetivo que se han marcado los futbolistas en el almuerzo, en el que por supuesto los argentinos han llevado la voz gastronómica cantante, ya que lo que se ha degustado han sido los típicos cortes de carne pamperos.

Antes el equipo ha realizado el primer entrenamiento de la semana con una única ausencia, la del noruego Sorloth, que le ha dado al Atlético diez puntos esta temporada entre goles y asistencias, y que con molestias musculares se ha quedado en el gimnasio. No obstante no corre peligro su participación en el partido de Montjuic del sábado, para el que Simeone por cierto no ha dado hoy ni un solo indicio, aunque todo hace indicar que jugarán los mismos que ante el Getafe con el cambio de Gallagher por Lino.

Simeone tiene a toda la plantilla disponible, incluidos los apercibidos Galán y Lenglet, que esquivaron ante el Getafe una quinta tarjeta amarilla que les hubiera dejado fuera de combate. El Atlético va a por una victoria que no consigue desde hace 18 años, desde que en 2006, con Pepe Murcia en el banquillo, se impusiera 1-3 en el Camp Nou. Simeone lleva 17 partidos consecutivos sin poder imponerse al Barcelona en su estadio. Es su última frontera en la Liga española y está decidido a cruzarla este próximo sábado.