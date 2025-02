Concurso de triples del NBA All-Star 2025: cuándo es, quién participa y cómo funciona

Llega uno de los fines de semana más esperado por todos los amantes de los deportes y en especial del baloncesto. El NBA All-Star 2025 se presenta como uno de los eventos que más va a dar que hablar, ya que el Chase Center, la casa de los Golden State Warriors, en San Francisco, reúne a los mejores jugadores del panorama mundial. Todo comenzará con un increíble Rising Stars, pero el sábado llegará uno de los platos fuertes con los concursos de habilidad, triples y mates, mientras que el domingo el partido de las estrellas estrenará un nuevo formato con el que la organización espera volver a enganchar al público.

Cuándo es el concurso de triples del NBA All-Star 2025

La fecha fijada para la noche de concursos en el NBA All-Star 2025 es el sábado 15 de febrero, por lo que todos los aficionados que quieran verlo en directo por televisión van a tener que trasnochar. Todo comenzará en la madrugada del citado sábado al domingo 16 de febrero a las 2:00 horas, una menos en las Islas Canarias. El pistoletazo de salida se hará con el concurso de habilidades, mientras que una vez finalice le llegará el turno al de triples. El colofón final lo pondrán el de mates.

Los jugadores que participan en el concurso de triples de la NBA

Este apasionante concurso de triples del NBA All-Star 2025 va a ser emocionante. En total habrá ocho participantes que intentarán ser los mejores y salir como los ganadores de este Chase Center de San Francisco. Damian Lillard será uno de los grandes protagonistas, ya que ganó el año pasado y estará en la pista de los Golden State Warriors defendiendo el trono.

Jalen Brunson, de los New York Knicks.

Cade Cunningham, de Detroit Pistons.

Darius Garland, de Cleveland Cavaliers.

Tyler Herro, de Miami Heat.

Buddy Hield, de Golden State Warriors.

Cam Johnson, de Brooklyn Nets.

Damian Lillard, de Milwaukee Bucks.

Norman Powell, de Los Ángeles Clippers.

Cómo funciona el concurso de triples del NBA All-Star

El funcionamiento del concurso de triples del NBA All-Star 2025 será como de costumbre. En el perímetro habrá cinco carritos, uno en cada extremo, otro en el centro y otros dos a 45º respecto a la canasta. En cada carril habrá un total de cinco balones, siendo cuatro de ellos normales y uno que será multicolor, valiendo los primeros un punto y este último dos.

Además, el participante podrá escoger uno de los estantes para que tenga todos los balones multicolor, por lo que elegirá el lado desde donde mejor se le de encestar de tres. Todos esos lanzamientos de esféricos de varios colores seguirán valiendo dos puntos, por lo que encestando todos estos lanzamientos podrían llegar a los 34 puntos.

Finalmente, habrá otros dos balones verdes ubicados a dos metros de la línea de triples que valdrán 3 puntos cada uno. Ambos estarán situados entre el central y los dos carritos que están situados a 45º de la canasta. Esto significa que la participación perfecta sería la de conseguir hacer 40 puntos en el turno.

Los participantes en el concurso de triples tienen un tiempo limitado y serán 70 segundos, por lo que no podrán darse un buen respiro, ya que tendrán que pasar rápidamente de un carro a otro. En el caso de que suene la bocina porque se les acaba el tiempo y no hayan conseguido hacer todos los lanzamientos, esas bolas pendientes no podrán cogerlas, por lo que se despedirían de intentar hacer esa tirada perfecta de conseguir los 40 puntos.

Hay que destacar que habrá una primera ronda en la que se clasificarán los tres jugadores que más puntos hagan en su primer circuito. La fase decisiva será entre esos tres que avancen y comenzará el que menos puntos consiguiese hasta llegar al que mejor lo hizo, que será el encargado de cerrarlo. Si hubiera empate en alguna de las dos tandas, los jugadores que hayan empatado tendrán una nueva pasada de lanzamientos de 30 segundos cada uno.

Dónde ver el concurso de triples del NBA All-Star desde España

El NBA All-Star 2025 se podrá ver íntegramente en directo por televisión a través de Vamos, en Movistar+, que es el medio de comunicación que en España tiene los derechos para emitir una parte del campeonato americano de baloncesto. Desde el Rising Stars hasta los partidos de las estrellas, pasando por las torneos de habilidad, triples y mates, se podrán seguir por esta vía.

La aplicación de Movistar+ también servirá para ver el NBA All-Star 2025 en directo en streaming y en vivo online para todos aquellos que tengan contratada la plataforma. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también está disponible la web para acceder con un ordenador. Por otro lado, todos los amantes de este deporte que tengan el NBA League Pass también podrán seguirlo por esta vía.