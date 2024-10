Colapinto estalla contra Williams: «Ponen unos precios que no puede pagar ni Cristiano Ronaldo»

Franco Colapinto se está destacando como un piloto polémico en sus primeros coletazos en la Fórmula 1. Con un carácter muy marcado y que gusta a la mayoría de aficionados por un carisma con el que se distingue del resto de competidores, pero en esta ocasión la ha liado con su propia escudería, Williams. Una semana después de su viral entrevista en El Hormiguero con Pablo Motos, el argentino se ha mojado acerca de un nuevo y caro patrocinio que su equipo ha anunciado recientemente.

Y es que el equipo británico ha informado de la salida a la venta del merchandising –prendas de ropa y objetos– del propio Colapinto, pero los precios han sido totalmente desorbitados para la opinión del piloto. Su valoración ha originado bastante revuelo en las redes sociales cuando apenas acumula tres carreras en la máxima categoría del deporte de motor.

Run, don’t walk. Franco merch, dropping soon 🔜🇦🇷 — Williams Racing (@WilliamsRacing) October 13, 2024

Este domingo correrá su cuarta en el Gran Premio de Estados Unidos y los aficionados que quieran hacerse con los productos lo podrán hacer ya este fin de semana en el circuito de Austin (Texas). «Lo único que espero es que no se fundan comprando esas boludeces, porque después me hacen calentar», dijo Colapinto, que también se acordó de uno de los mejores futbolistas de la historia y del Real Madrid: Cristiano Ronaldo.

Colapinto pide que no compren su merchandising

«Williams pone un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo. Después los argentinos se vuelven locos y les hacen out of stock. Lo dejan sin stock y después estamos comiendo arroz por dos meses, boludo», afirmó. «Que compren las cosas truchas, esas que son baratas», insistió, para luego recomendar que «mejor compren lo de Williams, compren lo de Williams. Me van a matar, yo promocionando lo trucho».

Aun así, Colapinto es una de las mayores promesas de la F1 y su talento, unido a su carisma, le ha hecho ser el piloto de moda que arrasa en las redes sociales. Ahora está a las puertas con grandes actuaciones de ganarse un asiento en la parrilla de 2025, aunque el único que queda libre es el de Sauber, que ya cuenta con Nico Hülkenberg y tiene otra vacante.

Tras despuntar en el karting de su país, el piloto argentino decidió poner rumbo a Europa a los 14 años para proclamarse campeón del Campeonato de España de F4, después despuntó en el Toyota Racing Series y Eurocopa de Fórmula Renault antes de dar el salto a la F3 y F2, donde sus excelentes actuaciones (consiguió varios podios) llamaron la atención de Williams, que le fichó en 2023 para su academia de pilotos.