Los clubes de la Liga se rebelan contra Tebas por sus horarios

Nuevo enfado mayúsculo de los clubes de la Liga por el horario que Javier Tebas, el jefe de la patronal del fútbol español, ha decidido imponer para la jornada 29 del campeonato doméstico. El último equipo que ha alzado la voz contra el calendario ha sido el Getafe, que volverán a jugar el mismo día y la misma hora contra el Villarreal en el Coliseum.

Y es que este horario se ha repetido en cinco de las últimas ocho jornadas para el cuadro azulón, que ha ironizado con ello a través de las redes sociales. Y es que desde el encuentro frente al Atlético de Madrid el pasado 15 de diciembre, el Getafe ha jugado en ese horario en ocho ocasiones, trece en total esta campaña de 29 jornadas.

Pues… Otra jornada que nos toca comer un bocata juntos en el Coliseum 🙄 P.D: Voy preparando horarios internacionales, aunque la hora no cambia mucho 😝 pic.twitter.com/YIsVGsPt6d — Getafe C.F. (@GetafeCF) March 4, 2025

Es por ello que el club madrileño que preside Ángel Torres los azulones ha realizado una queja formal a la Liga contra dichos horarios, esperando que en este último tercio que queda de competición se produzca un cambio importante en los mismos.

Iago Aspas y el Celta estallaron contra Tebas

El Celta de Vigo y su capitán Iago Aspas también explotaron hace una semana a través de las redes contra la Liga de Tebas después de que conocerse el horario del equipo gallego para la jornada 28. Y es que el conjunto celtiña mostró su disconformidad absoluta por tener jugar el sábado 15 de marzo a las 14:00 horas frente al Valladolid en el estadio José Zorrilla.

«Esto ya empieza a ser una coña de mal gusto», escribió el delantero del Celta en las redes compartiendo la publicación de los horarios por parte de la Liga. La queja del delantero vigués se producía después de que el conjunto que dirige Claudio Giráldez haya jugado tres encuentros los sábados a la misma hora, cuando están considerados como los peores horarios por parte de los futbolistas.

Hasta Flick le da un palazo a Tebas

El técnico del Barcelona tampoco se mordió menos la lengua a la hora de hablar de los horarios de la Liga de Tebas. El club azulgrana se siente perjudicado por el calendario que le colocó la competición doméstica en sus encuentros previos a la ida y vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Benfica, sobre todo porque el club luso sí que se ha visto beneficiado con 90 horas más de de descanso que los culés.

«El Benfica tiene una semana para preparar el partido», se quejaba Flick, conocedor del calendario del conjunto lisboeta, al que han aplazado un partido para que tenga tiempo de preparar como es debido su cruce ante el Barça, al que llegará con menos carga física en las piernas. El ex entrenador del Bayern reconoció también que «a veces el calendario no me gusta, pero no podemos hacer nada por cambiar, no está en nuestras manos».

El Madrid indignado por el horario ante el Villarreal

El club con más Champions League de Europa también mostró su enfado por el horario que la Liga decidió poner en el encuentro que enfrentará a Villarreal y Real Madrid en la jornada 28 del campeonato doméstico. Este duelo se celebrará el 15 de marzo a las 18:30 horas.

Teniendo en cuenta que los de Ancelotti disputarán la vuelta de los octavos de final de la Champions en el Metropolitano un miércoles, los madridistas tendrán muy poco descanso para jugar un partido en La Cerámica. En el Real Madrid sentó muy mal la decisión que tomó la patronal a la hora de establecer los horarios.

En el club blanco no entienden el motivo que llevó a los organizadores de la competición a poner a los madridistas un sábado en vez de un domingo, como sería lo lógico y como sí han puesto el duelo que enfrentará a Atlético y Barcelona, que se celebrará el domingo a las 21:00 horas en el Metropolitano. «Luego dicen que pensamos mal. No nos dan ni una. Así no hay manera de competir en igualdad de condiciones», aseguraron desde el club blanco.

La tremenda rajada de Kubo

El futbolista nipón de la Real Sociedad se sumó también a la cruzada contra el calendario impuesto por la Liga de Tebas a mediados de enero. Kubo cargó contra los horarios impuestos al conjunto donostiarra. El asiático afirmó que «a pesar de ser lunes y de toda esta mierda que nos ha pasado, la gente nos sigue apoyando, 20.000 personas un lunes a las 21 horas… si yo fuera aficionado igual no hubiera venido. Esta victoria es para ellos».

A pié de campo, tras finalizar la Real su partido ante el Villarreal, donde lograron la victoria por la mínima con un solitario gol del nipón, el jugador asiático comenzó diciendo «que sea una entrevista corta porque el jueves hay otro partido, ¿vale?», aseveró Kubo guiñando el ojo al entrevistador.

Estas declaraciones de Kubo contra el calendario tan apretado impuesto por la competición doméstica se debe a que la Real mostró su indignación al conocer su horario del partido de Copa del Rey de octavos de final ante el Rayo Vallecano, que se jugó un jueves. Y es que los donostiarras tan solo tuvieron 72 horas menos de descanso que los madrileños.

Simeone también señaló a Tebas

No podía faltar tampoco el Cholo Simeone para explotar a principios de diciembre contra los horarios de Tebas en la previa del partido de Champions contra el Slovan de Bratislava. El técnico del Atlético se mostró muy enfadado después de tener menos de 68 horas de descanso tras su último partido. Sus declaraciones se convirtieron en un auténtico dardo hacia la Liga, ya que los rojiblancos venían de jugar un domingo a las 21:00 horas frente al Sevilla en el Metropolitano.

Tebas podía haber puesto el choque de los colchoneros a las 14:00 horas, por ejemplo, o a las 16:15 horas, lo que habría dado más de 72 horas de descanso al cuadro del técnico argentino de cara a su compromiso europeo. Sin embargo, como no jugaban ni Barcelona ni Real Madrid, el mandamás de la Liga optó por colocar el partidazo del día en el último turno, y el Atlético llegó a ese partido con menos horas de descanso que su rival eslovaco.