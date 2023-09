Pecco Bagnaia se mantiene al frente de la clasificación del Mundial de MotoGP tras la carrera del GP de India 2023. Sin embargo, el piloto italiano ha dilapidado una parte importante del colchón que tenía frente a sus rivales debido a la caída que sufrió este domingo y que le hizo abandonar la prueba con cero puntos.

Bagnaia se queda anclado en los 292 puntos y ya solo tiene 13 de ventaja respecto a Jorge Martín. El piloto español finalizó segundo en el circuito indio y le ha pegado un buen mordisco al liderato de su gran rival por el título. Quedan siete carreras para finalizar el Mundial de MotoGP y Martín se ha ganado el derecho a soñar con el título más importante del motociclismo mundial.

"No tengo aire"

"No podía más"

"No veía"

Las imágenes de @88jorgemartin totalmente agotado hablan por sí solas 🥵#IndianGP 🇮🇳 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/KC5xp2Zclv

