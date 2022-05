Iker Casillas vuelve a llamar la atención con su creatividad en las redes sociales. El ex portero del Real Madrid y la selección española abrió una encuesta en su cuenta de Twitter sobre unas potenciales elecciones a la presidencia del Gobierno, aunque su particular CIS no es el de Tezanos y tiene como ganador, dentro de las decenas de miles de votantes, a VOX, con el que sería su candidato Santiago Abascal. Pedro Sánchez y el PSOE quedan hundidos en la última posición, pero debajo de PP y Podemos.

«¡Con tantas encuestas uno se vuelve loco! ¡Vamos a hacer una por esta cuenta!», comenzó Casillas, que pasaría a exponer su idea. «Intención de voto el día 11 de mayo de 2022 considerando los 4 partidos que parece que tienen más votos», publicó, dejando como opciones de voto a Unidas Podemos, Partido Popular, PSOE y VOX, con la opción de dar me gusta si la elección es otra diferente a los cuatro principales.

“Me gusta” otro/s partido/os : #BuenMiercoles — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 11, 2022

VOX fue el partido más votado doblando a todos sus contendientes, con más de un 47% de los votos en el perfil de Iker Casillas en el momento de publicación del artículo. Por detrás aparece el Partido Popular, con un 20,7%, Unidas Podemos, con un 18,7% y, por último, el PSOE de Pedro Sánchez con un porcentaje escaso del 13,7%.