La Champions League cambia: esto es lo que va a pasar a partir de ahora

La Champions League estrena nuevo formato para la próxima temporada 2024-2025. La Copa de Europa como era disputada hasta la fecha y abre paso a un nuevo modelo de competición en el que se amplía el número de equipos pasando de 32 a 36 y participando todos en una liga común. Sí se mantiene la fase final de eliminatorias como ha sucedido en los últimos años. También cambiarán la Europa y Conference League.

La Champions League con su formato de fase de grupos desaparece de cara a la próxima temporada en un intento de la UEFA de acercarse al proyecto elaborado por la Superliga. A partir de la 2024-2025 la máxima competición europea tendrá un formato nuevo en el que 36 equipos participarán en una fase liga Champions League (así se le denomina) en el que los mejores clasificados pasarán a las fases eliminatorias de octavos, cuartos, semifinales y final. Esto es lo único que no cambia en una competición que cambia drásticamente conforme lo vivido en los últimos años.

La fase liga Champions League será una liga tradicional entre los 36 equipos participantes en la máxima competición europea pero con la única diferencia que todos no se enfrentarán contra todos. Los equipos disputarán un total de ocho partidos en la fase regular (hasta la fecha se jugaban seis) enfrentándose a ocho equipos diferentes, jugando la mitad de los partidos fuera de casa y otros cuatro como local. Se acaban los enfrentamientos a ida y vuelta contra tres rivales.

¿Y cómo se establecerán los enfrentamientos? Esta pregunta tiene fácil respuesta. Los 36 equipos estarán divididos inicialmente en cuatro bombos según coeficiente UEFA. De esta manera, cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada bombo jugando un partido contra un equipo de cada bombo en casa y otro fuera. Después, la puntuación conseguida se sumará en una liga común en la que los ocho primeros sacarán billete para octavos del mientras que los equipos situados entre el 9º y el 24º puesto disputarán una eliminatoria de playoffs a doble partido para buscar la clasificación. El resto quedarán eliminados.

La Champions League para la temporada 2024-2025 también tendrá novedades con los horarios, ya que se incluyen partidos los jueves, fecha hasta ahora reservada para la Europa League. La inclusión de más equipos y más partidos ha hecho a la UEFA tener que abrir la franja de días para no saturar los martes y los miércoles.

An exciting new era for European club football awaits 🤩

Here’s how the #UCL will look from 2024/25 👇 pic.twitter.com/mEffFOpX2O

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2024