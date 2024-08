Cesc Fábregas recupera en el Como italiano a la vieja guardia del fútbol español

El proyecto del Como, equipo dirigido por Cesc Fábregas y recién ascendido a la Primera División italiana, va muy en serio. La pretensión de la directiva es permanecer en la máxima categoría del calcio una vez que la pasada temporada lograron el objetivo del ascenso. Para ello, el ex futbolista español y campeón de Europa y del Mundo con la selección española, está formando una plantilla repleta de talento, pero también de experiencia.

Cesc tiene muy claro que hay futbolistas que han sido descartados por sus clubes o cuya edad ya no les permite formar parte de un equipo de élite pero que son perfectamente válidos para su proyecto italiano. El primero en sumarse a esta nueva aventura del Como en la Serie A fue Pepe Reina. El veterano cancerbero de 41 años cerró su segunda etapa en Villarreal y se dejó seducir rápidamente por la llamada de su ex compañero en la selección. Consciente de que será su ‘last dance’, al portero le atrajo la idea de

competir de nuevo en Italia donde ya ha defendido los escudos de Nápoles y AC Milan.

El siguiente en anunciar su llegada al Como fue Alberto Moreno. El canterano del Sevilla ha seguido el mismo camino que Pepe Reina y ha cambiado el Villarreal por el equipo italiano. A sus 32 años, y tras cinco temporadas en el submarino amarillo, el lateral izquierdo jugará en la Serie A, una liga nueva para él, ya que, hasta el momento, solo ha competido en España y en la Premier League durante su periplo en el Liverpool, donde estuvo cinco temporadas.

Otro gran refuerzo para la línea defensiva de Cesc Fábregas ha sido Raphael Varane. El francés abandonó el Manchester United y cerró sin pena ni gloria su paso por Old Trafford. Ante la ausencia de ofertas por parte de los equipos más poderosos de Europa, el galo decidió finalmente empezar de cero en una liga desconocida para él y en un proyecto nuevo en el que, sin duda, será una de las piezas clave dada su experiencia tanto en el Real Madrid como en el United, dos de los conjuntos más laureados de la historia.

Sergi Roberto, el último en llegar al Como

El último en unirse a este elenco de futbolistas que están acariciando el final de sus carreras ha sido Sergi Roberto. El polivalente jugador se despidió hace unos días del club de su vida, el FC Barcelona, del que ya era capitán. El centrocampista tenía claro que no jugaría en ningún otro equipo de la Liga y la llamada de Cesc le terminó de convencer para recalar en el Como. Un refuerzo más que interesante tanto para la medular como para el lateral derecho, donde también ha jugado a gran nivel durante

varias temporadas en Can Barça.

Fábregas es consciente de que todos estos jugadores aún pueden aportar mucho dentro y fuera del terreno de juego. La experiencia y la veteranía son muy valiosas dentro de un vestuario y su ejemplo servirá también a los más jóvenes como Nico Paz. En este sentido, y aunque no tiene pasado en la Liga española, el conjunto italiano también cerró el fichaje de Belotti para la delantera. Otro viejo rockero que conoce el calcio a la perfección. De momento, la temporada no ha comenzado de la mejor forma posible ya

que cayeron derrotados de forma contundente en su debut liguero ante la Juventus de Thiago Motta por 3-0. No obstante, el objetivo sigue siendo la permanencia.