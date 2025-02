Cerezo también reconoce el pobre nivel de los árbitros y echa la culpa al VAR: «No lo quieren entender…»

Enrique Cerezo se ha pronunciado sobre el nivel del arbitraje en España en la previa de la ida de la semifinal de la Copa del Rey contra el Barcelona y ha reconocido que en los últimos años ha descendido su nivel por culpa del VAR. El presidente del Atlético de Madrid atendió a los medios de comunicación antes de la tradicional comida de directivas con Joan Laporta y su junta en la ciudad Condal.

Y es que, a pesar de que el Atlético de Madrid, a través de sus redes sociales, ha atacado al Real Madrid durante las últimas semanas en más de una ocasión por «presionar al colectivo arbitral», su presidente, Enrique Cerezo, reconoció el bajo nivel arbitral que existe en nuestro país.

«Los árbitros son gente humana como todos, que se equivocan y que aciertan. Y lo que hay que hacer es dejarles trabajar, no criticarles y dejarles que cumplan con su trabajo y con su obligación, que es arbitrar bien y ser justos», comenzó señalando el presidente del Atlético de Madrid continuando el discurso de su club.

Pero rápidamente cambió de tercio y criticó el nivel del arbitraje español: «Lo que ha matado ese buen nivel que había a los árbitros es el VAR. Pero como no lo quieren entender, pues seguiremos igual».

«Estoy muy contento. Muy feliz. Estamos muy bien en las tres competiciones. Es un paso muy importante. Con lo cual venimos con la ilusión de pasar y llegar a la final de la Copa del Rey», comenzó el presidente colchonero ante la prensa antes de la comida de directivas con Joan Laporta.

«Lo que sí que os puedo decir es que el señor Florentino Pérez es un gran presidente, tiene un gran club y es un tío que se merece todos los respetos», valoró Enrique Cerezo sobre las duras palabras de Javier Tebas contra el Real Madrid.

«Espero al Atlético de siempre. Con el Barcelona, un gran equipo, que aquí, no sé si os acordáis, porque vosotros sois muy jóvenes, pero aquí hemos hecho grandes partidos entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, con muchos goles, y siempre con una deportividad exquisita. Bueno, ganamos una Liga y además me alegro que me lo recuerdes porque el público del Camp Nou, cuando acabó el partido, aplaudió y se quedó esperando para pedirle al campeón de Liga un detalle maravilloso y que nunca olvidaremos todos los atléticos», señaló Cerezo haciéndole la pelota al equipo catalán.

«Esta es una competición diferente, esta es la Copa, y los partidos de Copa son completamente diferentes a los de Liga, ¿no? Aquí te juegas todo a dos partidos y en la Liga tienes muchísimos partidos para poder recuperarte. Pero yo creo que será un buen partido y ojalá tengamos la suerte de ganar nosotros, que alguna vez tengamos ganar», dijo el presidente atlético.

«Si juega, mejor, porque es un gran jugador y nosotros lo que queremos es ver ese espectáculo y el espectáculo lo dan los buenos jugadores», culminó Enrique Cerezo sobre la posibilidad de que juegue o no Lamine Yamal.