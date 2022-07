Carlos Sainz: «Es un día especial que nunca olvidaré»

Carlos Sainz no ocultó su alegría tras lograr la primera victoria de su carrera en la Fórmula 1. Envuelto en una bandera española, el madrileño dio sus primeras impresiones nada más bajarse del Ferrari y destacó que nunca olvidará un día tan especial.

Máxima alegría

«No sé qué decir. Es increíble. Mi primera victoria después de 150 carreras en la Fórmula 1, con Ferrari, en Silverstone… No se puede pedir más. Es un día especial que nunca olvidaré. Gracias a todo el mundo por el apoyo. Estoy increíblemente contento».

Siempre creyó

«No ha sido fácil. He tenido problemas, especialmente en la primera tanda con el neumático medio y con Max presionándome mucho. He creído que podía hacerlo y me he mantenido en carrera. El coche de seguridad me ha dado esa segunda oportunidad y lo hemos hecho».

Silverstone

«Silvestone es un lugar especial para mí. Muchas gracias a todos los aficionados».