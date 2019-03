Capitán Ramos

El Real Madrid pasa por su peor momento en muchos años, y Sergio Ramos ha decidido dar un paso adelante y ejercer de capitán. El sevillano ha pedido compromiso a sus compañeros en el vestuario y quiere viajar a Valladolid con la expedición pese a estar sancionado

Si hubiera que elegir una única cualidad de Sergio Ramos es que nunca se esconde. Nunca es nunca. El Real Madrid está atravesando una crisis grave y profunda, quizás es el peor momento del equipo y de la entidad en los últimos años. Y el central sevillano ha decidido dar un paso adelante y ejercer de capitán para tratar, al menos, de terminar la temporada con la dignidad y la profesionalidad que demanda el escudo del club más grande del mundo.

En esas, el capitán blanco lideró este jueves una reunión en el vestuario blanco en la que sólo participaron los futbolistas del primer equipo. Fue una charla dura, sin pelos en la lengua. Sergio Ramos tomó la palabra y pidió a sus compañeros compromiso para seguir compitiendo en Liga pese a no tener opciones de ganarlas. El sevillano exige que los jugadores se partan el pecho por el Real Madrid haya lo que haya en juego, y así se lo hizo saber en el vestuario de Valdebebas este jueves. “El que no esté comprometido, que se borre y no juegue”, llegó a decir el camero, que siente que en este momento tan duro es su responsabilidad tratar de liderar una reacción para, al menos, garantizar esa profesionalidad.

A Ramos le duele todo esto. Lleva 14 años en el Real Madrid, desde que tenía 19 defiende la camiseta merengue como si no hubiera un mañana. Pasó por momentos complicados, sobre todo en sus primeras temporadas, pero no tenía tanto peso. Ahora, tras varias campañas gloriosas, el equipo está hundido y el zaguero va a poner todo de su parte para que la situación cambie. Sabe que es el momento de remar todos a una pese a que Solari esté sentenciado y pueda haber otro cambio de entrenador pronto. Y no quiere dejar solos a sus ‘camaradas’. De hecho, tiene entre ceja y ceja viajar a Valladolid al frente de la expedición del Real Madrid pese a estar sancionado y no poder jugar en Pucela.