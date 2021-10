El capitán del Barcelona, Sergio Busquets, fue protagonista en la derrota culé ante el Rayo Vallecano y compareció al término del partido para analizar el encuentro y entonar el mea culpa por lo sucedido en el gol que decantó el choque. El centrocampista, además, aseguró que al equipo le falta «un poco de todo» para ganar los partidos.

«Un poco la dinámica de lo que viene pasando gran parte de la temporada, sabemos que era un campo difícil, era importante salir bien desde atrás y he cometido un error y asumo las consecuencias», afirmó Busquets al micrófono de Movistar+, nada más finalizar el encuentro con el Rayo Vallecano.

«Fuimos mejores en la segunda parte tuvimos ocasiones pero nos falta un poco de todo, de suerte, de creer, de no cometer errores… de muchas cosas. A nivel general no hacemos malos partidos pero si vas sumando todas es muy difícil porque si te pones por delante cuesta todo el doble», se sinceró el centrocampista.

Respecto al gol de Falcao, en el que fue protagonista al perder el balón ante Trejo, Busquets fue claro. «Me duermo y me roban la cartera, montan la contra y Falcao finaliza bien. Es un error totalmente mío», admitió el capitán. «Es preocupante a nivel general, no son partidos desastrosos, creamos ocasiones… son muchas cosas», completó Sergio.

«Aquí estamos todos en el mismo barco y la culpa de lo que pasa dentro del campo es de todos. Para lo bueno y para lo malo somos un equipo, tanto si se gana como si se pierde», zanjó Busquets, pidiendo unidad en un momento complicado para el Barcelona.