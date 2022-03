Dentro de un circuito en el que los talentos emergentes nos han acostumbrado a lo mejor y a lo peor, el kazajo Alexander Bublik ha decidido tomar un camino paralelo en el que lleva el espectáculo al límite de sus posibilidades, jugándose incluso un cabreo con el contrincante o la pérdida de un punto teóricamente atado. En el Masters 1000 de Miami, el heterodoxo tenista dio una vuelta más de tuerca a su locura y logró uno de los golpes más raros que nunca se han visto en un torneo profesional.

Bublik, que se medía en partido de segunda ronda al noruego Casper Ruud, optaría por golpear, adrede, con el mango de su raqueta, la cual dio la vuelta para realizar una dejada a un golpe que había dejado muerto su rival. Ruud, sorprendido, llegó a alcanzar el tiro de Alexander, quien con un remate dejaría visto para sentencia un punto para el recuerdo, y que su contrincante tomó de buen gusto pese a la maniobra.

Have you ever seen anything like it?!

There's unorthodox – then there's Alexander Bublik 👻#MiamiOpen pic.twitter.com/dNLXmukLf8

— Tennis TV (@TennisTV) March 27, 2022