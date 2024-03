La brutal rajada de Rudy Gobert contra los árbitros de la NBA: «Todo el mundo sabe lo que pasa»

Rudy Gobert, jugador de los Minnesota Timberwolves de la NBA, ha protagonizado una de las grandes rajadas en el baloncesto de los últimos tiempos al acusar a un árbitro de estar inmerso en temas de apuestas. Lo ha hecho en el duelo que su equipo perdió ante los Cleveland Cavaliers.

Gobert, internacional con Francia y a su vez uno de los jugadores más polémicos de la NBA, se frotó los dedos varias veces en un gesto que tenía un destinatario: el árbitro Scott Foster. En concreto, de esa forma le decía de estar comprado, acusación muy grave que en el mismo partido le costó una técnica.

Por si había dudas del gesto, el propio Rudy Gobert confirmó su intención tras el partido en declaraciones a los medios de comunicación. «Aceptaré la multa, pero creo que está perjudicando nuestro juego. Sé que las apuestas y todo eso se están volviendo cada vez más grandes, pero no debería sentirse así», explicó el jugador de los Minnesota Timberwolves.

«Se puede cometer un error, pero cuando es todo el tiempo, cuando pasan cosas raras con el arbitraje todo el partido… Estaba frustrado, pero mi reacción fue por lo que creo que es la verdad. Y de verdad es lo que creo que pasa aunque sé que no era el momento para hacer algo así», añadió Gobert, reafirmando así su idea de que los árbitros tenían unas intenciones no deportivas.

El gesto y las críticas de Gobert, que ha tenido otras grandes polémicas en la NBA (hace un año pegó un puñetazo a su compañero Anderson en un tiempo muerto), llegaron tras una falta que le pitaron los colegiados en el último tramo de este partido. Gobert quedó además expulsado del partido al sumar seis faltas.

Rudy Gobert pulls out the 'money' sign at the referee 😬pic.twitter.com/XnDmOdfIVD

— BasketNews (@BasketNews_com) March 9, 2024