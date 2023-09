Binder, sobre el accidente con Bagnaia: «Es la peor pesadilla de todo piloto»

Brad Binder fue el primero en atender a los medios de comunicación tras el GP de Cataluña de MotoGP. El piloto sudafricano llegó al Media Center del Circuit con la cara desencajada tras el accidente con Pecco Bagnaia, pero aliviado de ver que el piloto estaba bien dentro de lo posible. El de KTM reconoció que fue a visitarle al centro médico y lo vio bastante bien. «Esto es la peor pesadilla de todo piloto», dijo sobre el accidente.

¿Cómo se concentra uno tras el accidente?

«Es muy complicado volver y seguir. Lo bueno es que le vi moverse. Sabía que sólo le había pisado la pierna o piernas, no lo sé exactamente. Pero me aseguré de, por lo menos, no golpearle directamente. Al final del día esto es la peor pesadilla de todo piloto: ver a alguien allí da miedo, pero ser tú quien le golpea es aún más mierda, para ser honesto. Me alegro mucho de que esté bien, no sé si está bien, bien, pero está bien, ¿sabes a qué me refiero? Fui a verlo al centro médico y parecía 100%, sólo que no sé si tal vez tenga algo en la pierna o en las piernas».

Parece que no tiene fractura…

«Honestamente, cuando entré allí, no esperaba verlo relajado. Debo ser bastante honesto. Y parecía estar bien».

¿Viste el high side?

«No vi nada. Cuando vi algo, eran la moto y él. Y era Oliveira y creo que Viñales, yo estaba en el centro de estos dos. No es divertido. Gracias a Dios lo vi moverse un poco. He ido a ver a Pecco y parece que está bien».

Campeonato

«Mi única prioridad hoy es que no he hecho daño a nadie. Bueno, por supuesto que le hice daño, pero no daño, daño. Y es lo que es».