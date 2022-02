Putin todavía tiene defensores. Pese a maniobrar y ejecutar la invasión rusa de Ucrania e iniciar una cruel guerra que tiene en vilo al mundo entero, Bernie Ecclestone se ha referido al presidente de Rusia como una persona «honorable» y ha defendido su postura en una entrevista tras la cual está recibiendo feroces críticas en las redes sociales.

El ex dueño y jefe de la Fórmula 1 habla así de Putin: “Como persona, lo encontré muy sencillo y honorable. Hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer sin ningún argumento”. A sus 91 años, el magnate tira de carácter para defender a Putin, sobre el que hace unos años años dijo que debería ser quien presidiera Europa. El magnate también negó que las personas dentro de la Fórmula 1 estén ciegas debido al dinero ruso en el deporte y dijo: «No veo qué tiene que ver con el dinero ruso».

Saca la cara por Putin

A ambos se les ha visto en varias ocasiones juntos en todo amistoso, y Ecclestone demuestra ahora en esa entrevista para Times Radio que le importa poco lo que digan y piensen de él. Pese a que los periodistas le replicaron que Putin dijo que no iba a invadir Ucrania y lo ha hecho, el ex jefe de la Fórmula 1 insistió en defender a su amigo: «Las circunstancias cambian, ¿no?».

No son las primeras declaraciones incendiarias de Ecclestone de este estilo que generan una gran polémica y revuelo. Hace unos años hablaba sobre Adolf Hitler en unos términos difíciles de entender: «Aunque decir esto pueda resultar terrible, al margen de que Hitler se dejase llevar en un determinado momento e hiciese cosas que no sé realmente si quería hacer o no, lo cierto es que estaba en posición de mandar a muchos y conseguir que se hicieran cosas».