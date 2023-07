Benjamin Mendy es absuelto de todos los cargos de violación

Benjamin Mendy ha sido declarado no culpable de todos los cargos de violación y tentativa de violación que se le acusaba en los últimos años. El futbolista ya fue absuelto en enero de este mismo año de seis casos de violación y uno de agresión sexual, según dictaminó la corte de Chester (Inglaterra). Todavía tenía varios cargos más, pero el francés queda libre de toda pena.

Mendy llegó a negar durante el primer juicio los diez cargos que se le imputa por los hechos que presuntamente ocurrieron entre octubre de 2018 y agosto de 2021 en su casa de Prestbury, Cheshire. El futbolista se enfrentaba a cadena perpetua y los testimonios de las presuntas victimas eran aterradores. Ahora, el francés queda absuelto de todos estos delitos que se le acusaban.

Jenny Wiltshire, su abogada, agradeció públicamente la labor del jurado: «Mendy quisiera agradecer a los miembros del jurado por centrarse en la evidencia de este juicio, en lugar de los rumores y las insinuaciones que han seguido este caso desde el principio».

«Esta es la segunda vez que Mendy es juzgado y declarado inocente por un jurado. Está encantado de que ambos hayan llegado a los veredictos correctos. Han pasado casi tres años desde que la Policía comenzó a investigar este asunto. Mendy ha tratado de mantenerse fuerte, pero el proceso, inevitablemente, ha tenido un grave impacto en él. Agradece a todos los que lo han apoyado a lo largo de esta terrible experiencia y ahora pide privacidad para poder comenzar a reconstruir su vida», zanjó la abogada en unas declaraciones recogidas por Manchester Evening News.

El futbolista francés llegó a declarar en su turno ante el juzgado de Chester que le resultaba tener relaciones sexuales con las mujeres por ser futbolista y famoso. El fiscal llegó a calificarle de «depredador sexual» y algunas víctimas aseguraron que utilizaba «habitaciones del pánico». «Sé que no soy Brad Pitt, pero las mujeres se acercaron a mí… No por mi apariencia, sino por el fútbol», comentaba el jugador, añadiendo que ese acercamiento de las mujeres a él «creció 10 veces más» cuando fichó por el City, «uno de los mejores equipos de Europa».

Reconoció las relaciones

El jugador reconoció en todo momento de todas y cada una de las relaciones sexuales, pero todas ellas consentidas: «Estaba disfrutando de la casa, estaba disfrutando de las mujeres. Estaba tan feliz en el Manchester City, tan emocionado. También estaba entusiasmado con el fútbol. ¿Relaciones con desconocidas? Fui directo sobre lo que yo quería y lo que ellas querían», comentaba.

«En ese momento no estaba pensando si podrían estar molestas. Si ellas querían sexo y yo quería sexo, estaba bien. Seguía con mi fiesta. Disfrutaba del sexo con muchas mujeres. A veces yo también las buscaba. Para mí era normal, pero ahora me doy cuenta de que suena raro. Si alguna mujer me dijese ‘no’ estaría bien, lo aceptaría y pararía», finalizó insistiendo en su inocencia.