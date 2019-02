Messi enciende las alarmas y es duda para el Clásico

Messi sufre una pequeña contractura en el muslo y su presencia en el Clásico ante el Real Madrid está en duda. Desde el Barça están tranquilos y creen que llegará.

El Barcelona sólo tiene ojos para Leo Messi. Desde que el argentino se tuvo que retirar durante unos minutos en el duelo que enfrentó a los azulgranas con el Valencia en el Camp Nou, el ’10’ encendió las alarmas. El astro recibió un fuerte golpe en el muslo, que requirió de asistencia médica por parte de los servicios médicos de la entidad azulgrana. En pleno intento de remontada del Barça, el de Rosario tuvo que ser asistido unos instantes para ser masajeado, aunque de inmediato regresó al terreno de juego sin mayores problemas. El argentino sufre una pequeña contractura que, a priori, no le debería impedir jugar el Clásico.

“Tenemos que esperar a las pruebas. No sé qué tiene. Me gustaría ser muy claro y decir el diagnóstico concreto, pero no lo sé. Tiene alguna molestia y esperaremos a ver qué dicen los médicos. En función de esto lo valoraremos. Imaginamos que no puede estar muy mal, aunque no puedo adelantar nada”, explicó Ernesto Valverde tras la rueda de prensa posterior al encuentro.

Las próximas horas serán claves para saber si Messi puede estar en el Clásico del próximo miércoles. El equipo descansará el domingo, por lo que será el lunes cuando tenga la oportunidad de probarse, someterse a más pruebas y saber si puede estar en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. No obstante, desde el club creen que la lesión no es importante y, salvo sorpresa, podrá ser de la partida ante los blancos.

El ’10’ del Barcelona fue el autor de los dos goles que el Barcelona le hizo al Valencia en un partido que acabó con 2-2. El primero llegó desde el punto de penalti y el segundo con un gran disparo desde la frontal. Tras el golpe, su participación disminuyó, lo que privó a los culés de poder apretar en los minutos finales para conseguir los tres puntos.