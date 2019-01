El Barcelona tiene a Juan Mata en la agenda… y queda libre en junio

El representante de Juan Mata, jugador del Manchester United, se ha reunido con la directiva del Barcelona para estudiar la posibilidad de que recale en la Ciudad Condal a partir de junio, cuando acaba su contrato con los 'red devils'

Juan Mata está dentro de los planes del Fútbol Club Barcelona. El internacional español, que cumplirá 31 años el próximo mes de abril, podría ser uno de los jugadores que refuerce el club catalán de cara a la próxima temporada ya que el burgalés, actualmente en el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer, acaba contrato el 30 junio de 2019 y ya es libre de elegir equipo de cara al próximo curso, ya que de momento no negocia la ampliación de contrato con los Red Devils.

Tal y como apunta el rotativo británico The Sun, el representante de Mata se ha reunido en los últimos días con la directiva del club blaugrana para estudiar la posibilidad de que el medialuna español recale en el Barcelona a partir de la temporada 2019/20. El jugador llegaría gratis tras acabar contrato con el Barcelona y reforzaría una posición que está en entredicho en los últimos meses dado el bajo rendimiento de una de las apuestas más fuertes de los culés en los últimos años: Philippe Coutinho.

En el Barcelona no están satisfechos con el nivel que está dando el brasileño desde que llegó a la Ciudad Condal en enero de 2018. Coutinho está rindiendo por debajo del nivel que mostró en el Liverpool y actualmente ha perdido la titularidad, Valverde está apostando por otros jugadores. El jugador ha sido tentando por equipos como el Paris Saint Germain, u otros como Manchester United y Chelsea para volver a Inglaterra, donde brilló a su mejor nivel. Es en ese hueco en el que podría encajar un Juan Mata que estuvo en el pasado en los planes blaugranas.

Mata echa de menos su casa

Juan Mata tiene un papel secundario en el United de Solskjaer y está ante su octava temporada en Inglaterra, por lo que es obvio que comience a pensar en su regreso: “He estado en Inglaterra por un buen tiempo, en una liga a la que estoy bien acostumbrado y donde me he adaptado bien, pero es cierto que a veces extrañas tu casa, a tu familia, a tus amigos… Pero no sé si volveré a España en un futuro”.

Pero actualmente está centrado en su equipo y busca ganarse un sitio fijo en los planes del técnico noruego: “Estoy tranquilo en Manchester. Estoy en el fantástico club que es el United, uno de los más grandes del mundo. Tengo que pensar en el corto plazo y hacerlo bien de ahora en adelante“.