Girona – Barcelona… el partido que nunca se jugó en Miami

Fue el encuentro elegido por Javier Tebas para ser el primer encuentro de la Liga Santander disputado fuera de España pero la RFEF nunca dio el visto bueno a dicho cometido

El Girona – Barcelona de este domingo 27 de enero a las 16:15 es, quizá, el encuentro más polémico que se recuerda de la Liga Santander sin haberse disputado. De aquello se encargo un Javier Tebas que, previa mediación con ambos clubes, granotas y blaugranas, eligió el derbi catalán para que fuera pionero el fútbol español: el primer encuentro de LaLiga –que no la Supercopa, que se disputó en Tánger– fuera de las fronteras de la península, nada más y nada menos que a Miami. Pero la idea no cuajó, ni la RFEF ni la FIFA accedieron a la propuesta y el proyecto acabó por desplomarse por su propio peso siendo los clubes los últimos en retirarse. El encuentro se jugará en Montilivi.

La simple idea generó una gran revuelo entre aquellos que apoyaban la idea, a modo de crecimiento de la competición siendo una manera más de expansión, y detractores que no concebían la posibilidad en ninguna de sus variantes, sobre todo las aficiones de ambos equipos, aunque estos ya habían dado su visto bueno a la propuesta. Fue Tebas el impulsor de la idea, que se encontró con numerosos frentes que estaban en contra de llevar el partido a Estados Unidos, pero el presidente de la competición no lo dejó de intentar.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) fue la primera en oponerse a la disputa del Girona – Barcelona en tierras norteamericanas. Con Luis Rubiales a la cabeza, la Federación desautorizó a través de un comunicado a finales de septiembre la posibilidad de jugar el partido en Miami, exigiendo documentación y responsabilidades a LaLiga. Pese a ello, esto no frenó la idea de Javier Tebas, que siguió en su empeño de llevar el partido a suelo americano en enero. “Que a uno no le guste que hagamos este partido, no quita para que tenga que resolver de acuerdo con el Derecho“, explicó Tebas, dispuesto a ir a los tribunales con su idea.

Un mes después, a finales de octubre y tras la misiva emitida por la RFEF, la FIFA prohibió la disputa del Girona – Barcelona en Miami. El máximo organismo del fútbol determinó que su decisión era muy clara al respecto y alegaban que “los partidos oficiales de liga deben jugarse dentro del territorio respectivo de la federación“, o sea, en España. Dejando pocas opciones a Javier Tebas de llevar el encuentro a suelo americano. Pese a ello, no cesó en su empeño. En noviembre, el periódico Miami Herald llevó entre sus páginas publicidad del partido con la frase “bring us the game (traednos el partido)” e incluso se pudo ver Madrid engalanada de carteles publicitarios para concienciar a la población del encuentro en EEUU.

Lo que definitivamente acabó tumbando la posibilidad de disputar el encuentro en Miami fue la negativa final del Fútbol Club Barcelona a principios de diciembre por la “falta de consenso” entre todas las partes implicadas y pese a dar su sí inicial. Tras el comunicado del Barça, LaLiga anunció que cesaría en su empeño de llevar el Girona – Barcelona a Estados Unidos pero que seguiría con su proyecto –junto con Relevent, con el que firmó a acuerdo a 15 años vista– de llevar partidos de la Liga Santander a suelo americano. El encuentro se jugará en Montilivi este domingo 27 de enero a las 16:15.

Valverde apuesta por el once de gala en Liga

Para este Girona – Barcelona Valverde volverá a apostar por su once de gala después de haber rotado el pasado miércoles en Copa del Rey contra el Sevilla. Por ello, Messi regresará al once titular al igual que un Busquets que también descansó en el Pizjuán. El técnico culé podría apostar por un once compuesto por Ter Segen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Arthur, Rakitic, Coutinho, Messi y Luis Suárez.

Por su parte, Eusebio también alineará a su once de gala después de haber movido varias fichas en el Bernabéu, donde cayó 4-2. Stuani, delantero pretendido por el Barcelona antes de fichar a Boateng, será la referencia ofensiva de un conjunto catalán que ya sacó un punto en visita al Camp Nou de la primera vuelta.