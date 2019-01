Valverde: “Hay contacto entre Suárez y Cuéllar, pero el gol es legal”

Ernesto Valverde compareció ante los medios de comunicación en la previa del choque copero contra el Sevilla

Ernesto Valverde compareció ante los medios de comunicación para analizar el partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla. En la misma también analizó la polémica acción entre Suárez y Cuéllar que supuso el 2-1 para los azulgranas, una jugada que fue muy criticada por los jugadores del Leganés. Además habló sobre la llegada de Kevin-Prince Boateng y la denuncia presentada por el Levante ante el TAD.

Sevilla

“En el análisis nos basamos en que en casa son un rival potente y a nivel de eliminatorias ha sido siempre muy solvente. Así lo demuestran los datos. Es un equipo que le tiene además tomada la medida la competición”

Defensa de tres

“Ahora hay muchos equipos que juegan así, el Levante también y le hicimos un gran partido. También le ganamos al Sevilla en LaLiga y en la Supercopa. Defensa de tres o de cinco también tiene puntos débiles, no sólo fuertes. No es más complicado”.

Boateng

“Es un jugador que conoce el oficio, que habiendo hecho una carrera en otras posiciones ahora juega de ‘9’ y lo hace a un gran nivel, conoce la liga española. Sabe el rol que viene a desempeñar. Estaba disponible dentro de las posibilidades del club. Es diferente a Munir, pero Munir se ha ido y hemos buscado unas soluciones. Esperemos que nos ayude. Es un jugador fuerte. Se amolda a lo que buscamos, podría jugar ya, jugó esta pasada jornada. Está absolutamente disponible. Si le damos mucha aclimatación se nos termina la temporada. Estamos esperando el tránsfer y luego ya lo veremos. Pero si está aquí es porque está en activo y está jugando. La idea es que participe en los partidos que nos pueda ayudar. Y yo he estado informado de cómo iban las cosas”.

Actitud de Boateng

“Confiamos en la presunción de inocencia de la gente. Venimos a que nos ayude, a que crezca con nosotros. Conoce perfectamente a lo que viene. Estamos encantados. En Las Palmas hizo un gran año y conoce la liga”.

Denis Suárez

“No sé si acabará la temporada en el Barcelona”.

Jordi Alba

“El otro día jugó Miranda… Tenemos las posibilidades del B, o de cambiar a algún jugador de perfil para el lateral izquierdo”.

Mercado

“No creo que haya ninguna entrada, pero lo digo con la boca pequeña. Hay la posibilidad de que salga Denis. Y Boateng viene porque sale Munir”.

Modelo Barça

“Todos los fichajes del Barcelona a veces son controvertidos y luego… de Paulinho se hablaba mucho, con Arturo también pasó y también nos da un gran rendimiento. La salida de Munir es una cuestión de club. Hay jugadores del filial en la delantera y nos gustaría que metieran 15 goles, pero no es el caso”.

Suárez-Cuéllar

“Cuando vas a la rueda de prensa no has visto las imágenes, y yo refrendo lo que hace mi equipo. Ahora las he visto. Hay un contacto posterior, el balón está suelto y mete el gol. Hay un contacto, pero para mí es un gol legal. No sé si la expresión que dije que es un gol como un piano de grande es la correcta, pero para mí es gol. El portero es el del Leganés y hace su trabajo, igual que yo hago el mío. No tengo que pedir disculpas. Tengo clara la jugada, pero entiendo que hay que hablar de esto”.

Denuncia del Levante

“No está en nuestra mano. Hemos hecho lo que pensábamos que teníamos que hacer. La ley está ahí. Mañana hay un partido y lo preparamos, es lo que pensamos”.

Coutinho

“Está participando mucho en los últimos partidos y pensamos que nos da mucho y nos tiene que dar más. Él lo quiere hacer cada día mejor. Confiamos en él y nada más. Hay una exigencia grande hacia los jugadores y al entrenador, y tenemos que trabajar para seguir sumando puntos y los jugadores para hacerlo mejor”.

Malcom

“Hasta el día 31 todo se puede decidir, pero no nos podemos quedar sin jugadores. Hay unos futbolistas que entran más y otros menos, Malcom debe luchar para jugar más porque tiene cualidades para hacerlo. Esperamos mucho de él y no podemos quedarnos con 14 jugadores”.