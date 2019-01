Barcelona – Levante: Messi acude al rescate en busca de la remontada

El Barcelona se enfrenta al Levante en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey con la necesidad de remontar el 2-1 adverso del Ciudad de Valencia. Valverde metida darle la titularidad a Messi

El Barcelona recibe este jueves al Levante en el Camp Nou en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey con la obligación de buscar la remontada si, tras el 2-1 de la ida, no quiere perder la corona, mientras que los ‘granota’ pretenden destronar, y están cerca de ello, al ‘Rey de Copas’.

La ‘versión B’ del Barcerlona no funcionó en el Ciutat de Valencia, donde el Levante fue claramente superior a unos blaugranas espesos. Sólo el gol de penalti de Philippe Coutinho, en los minutos finales, dio algo de vida a su equipo y mucha chispa a esta eliminatoria.

Pese a que difícilmente se verá al once de gala culé, el once inicial que buscará la remontada podría estar más cerca de él que no el de Valencia, incluso con el capitán Leo Messi en el césped de inicio. Al Barça no le incomoda la Copa, sino que quiere seguir defendiendo la corona.

El Levante, que dio la sorpresa gracias a un gran partido, con mucha velocidad a la contra pero yendo a buscar, con atrevimiento, al Barça, sabe que llega con ventaja aunque sea mínima. Cabaco y Borja Mayoral, en 18 minutos, pusieron a su equipo arriba y al Barcelona le costó la vida recortar diferencias, encontrando en una acción aislada de Denis Suárez un penalti que transformó un muy espeso Coutinho.

Un gol para los de Paco López conllevaría poder ir a la prórroga perdiendo por 2-1, o incluso pasar perdiendo sólo por un gol de diferencia si marcan dos goles mínimo. El Barcelona, que deberá poner el cerrojo sobre la portería de Jasper Cillessen, también deberá jugar con el marcador sabiendo que encajar podría ser su condena y la confirmación de la sorpresa.

De ahí que la incógnita sea ver a un Levante igualmente osado o más bien metido atrás. El Barcelona, que prepara ambos escenarios, sabe que tiene la presión encima, que su afición irá al Camp Nou pidiendo una remontada y, por primera vez en esta temporada, sin margen de error. La ida ya consumió esa opción.

Una presión también para todo aquel ‘titular’ habitual que reciba el encargo de salir a ganar, y para el canterano o jugador reserva que tenga una segunda oportunidad. Lo cierto es que en la ida, ni unos ni otros, tuvieron su noche y el Levante pudo haber casi sentenciado el cruce.

Mayoral, la amenaza

El fondo de armario del Levante UD ha cambiado, y se ha aligerado. Esta semana el club ha hecho oficial la marcha de Samu García, que sólo había disputado un partido en la Copa esta temporada, así como de Armando Sadiku, traspasado al FC Lugano suizo aunque con opción de recompra.

No estará en el Camp Nou, en este caso por lesión, un hombre de importancia para Paco López como es el central Chema, con una fractura trabecular de meseta tibial izquierda que le mantendrá alejado de los terrenos de juego unas cuatro semanas.

Tampoco estará Luna, que sigue en el dique seco, mientras que el técnico ha dado descanso a Roger –máximo goleador del equipo en LaLiga–, Rochina y Vukcevic pensando en LaLiga Santander. No obstante, Rober Pier, quien ya está disponible, entra en la convocatoria a diferencia del partido de ida.