Barcelona – Levante: hora y dónde ver el partido de la Copa del Rey

El Barcelona recibe en el Camp Nou al Levante en la vuelta de estos octavos de final de la Copa del Rey. El Levante venció 2-1 en el Ciutat de Valencia y los culés tendrán que darle la vuelta en casa.

Barcelona y Levante se vuelven a ver las caras este jueves 17 de enero en el Camp Nou a partir de las 21:30 horas de cara a la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, tras el 2-1 que logró el conjunto granota en el Ciutat de Levante. El encuentro en Valencia fue una muestra de que la eliminatoria no está decidida por muy favoritos que fueran los culés antes del primer envite.

Cayeron un buen número de críticas a los blaugranas tras la derrota en Valencia ante el Levante. El Plan B de Ernesto Valverde no estuvo a la altura ante el B de Paco López, que dio la sorpresa con los suplentes y puso las cosas muy complicadas a los culés. Aun así, llegan los culés con un Luis Suárez desatado tras su doblete ante el Éibar y con un Leo Messi que ha alcanzado los 400 goles en competición liguera.

Es por eso que Valverde duda ostensiblemente con qué hacer este jueves. Las rotaciones están garantizadas pero no tan excesivas como las que presentó la pasada semana en Valencia. El gol de Coutinho salvó un desastre mayor y daba cierta tranquilidad a los blaugranas pero no puede permitirse despiste en este duelo. Este podría ser el once del técnico culé: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Luis Suárez y Dembélé.

Por otro lado, el Levante llega con buenas sensaciones a este vuelta de los octavos de la Copa del Rey. El encuentro de ida fue notable para los granotas con los tantos tempraneros de Cabaco y Mayoral. Todo con el Plan B. Además, con el A completaron otro gran partido ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, donde quizá pudieron sacar algo más. Se prevé que Paco López siga apostando por un once repleto de teóricos suplentes: Aitor; Pedro López, Coke, Postigo, Chema, Moses Simon; Campaña, Prcic, Bardhi; Boateng y Mayoral.

El duelo entre Barcelona y Levante será este jueves 17 de enero a las 21:30 en el Camp Nou y será retransmitido por televisión en GOL y La 1 de TVE y podrá ser seguido en directo también por la web de OKDIARIO. El colegiado designado para arbitrar este partido es Sánchez Martínez.