Neymar se enfada con las “mentiras” sobre su deseo de volver al Barcelona

Neymar, mosqueado con esas noticias que aseguran que ha pedido varias veces al Barcelona volver porque está arrepentido. El brasileño las cataloga de "mentiras" y de "noticias falsas" en sus redes sociales, donde ha mostrado su enfado.

Neymar ha utilizado las redes sociales para mostrar su enfado ante las informaciones que aseguraban que el jugador del PSG habría llamado al Barcelona hasta en cinco ocasiones para tratar de volver a vestir de azulgrana la próxima temporada. También desmintió su padre esa información antes, pero el propio jugador brasileño ha querido salir al paso de los rumores demostrando su enfado ante lo que considera “mentiras” y “noticias falsas”.

El carioca se mostró molesto en sus redes sociales tras la información que le relaciona con un posible regreso al Barça, después de que él mismo hubiese sido quien haya llamado, presuntamente, hasta en cinco ocasiones al club culé para dejar la Liga francesa y volver a España. Habría rogado al Barça que le vuelva a fichar hasta en cinco ocasiones, según informó el diario El Mundo, pero el jugador publicó después de leer la noticia varias imágenes de su hijo acompañadas de un texto que hacía mención a las “fake news” en función del gesto de la cara de su primogénito.

“Yo aquí mirando falsas llamadas y fake news. Aquí cuando me enfado con las mentiras. Aquí cuando los falsos amigos me vienen a hablar y yo pongo cara de que no sé nada”, escribió Neymar en su perfil oficial de Instagram, aludiendo claramente a esas informaciones que habían salido anteriormente que también había desmentido su padre.