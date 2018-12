Dembélé y los otros rebeldes del Barcelona

El francés es el último díscolo con la elástica blaugrana pero no fue el único que la vistió Según 'AS', el Barcelona habría puesto a Dembélé una multa de más de 100.000 euros

No ha sido la primera y, viendo el historial, tampoco será la última. Ousmane Dembélé protagonizó el pasado domingo otro episodio de impuntualidad en el entrenamiento del Barcelona. Ya habían repicado las campanas con anterioridad y Ernesto Valverde se había encargado de castigarle y, posteriormente, levantarle el castigo. Parecía recuperado para la causa, con titularidades y con un positivo impacto en el equipo. Pero el domingo erró de nuevo.

Se lo intentó tomar con filosofía y midió todas sus palabras el técnico blaugrana este pasado lunes. “No es una situación nueva e intentaremos afrontarla de la mejor manera“, explicaba en la rueda de prensa previa al partido de Champions League ante el Tottenham, el vasco, que cerraba el tema así: “Es un jugador que nos da muchas cosas en el campo. Pero, de la misma manera que otros aportan mucho sobre el campo, todos tenemos que seguir unas pautas aquí dentro“.

Valverde ha incluido a Dembélé en la lista de convocados para el encuentro ante el Tottenham Hotspur de esta noche. Son 19 futbolistas y tendrá que hacer un descarte aunque no se prevé que ese sea el francés. Parece que esta vez no quedará marcado con la grada. Con estos episodios del galo, es imposible no recordar a otros díscolos que vistieron la casaca blaugrana.

Zlatan Ibrahimovic

Sin lugar a dudas, uno de los más irreverentes que han vestido la camiseta del Barcelona en los últimos años ese ha sido el sueco Zlatan Ibrahimovic. La impuntualidad no fue una de las rémoras del delantero pero sí lo fue su falta de respeto durante una de las etapas más exitosas del club blaugrana, con Pep Guardiola en el banquillo. De él se recuerdan sus numerosas frases fuera de lugar o las bromas pesadas que ha ido dejando entre sus compañeros.

Oleguer Presas

El caso de Oleguer dista mucho de falta de profesionalidad, ya que sus años en el Barcelona fueron intachables en ese sentido. Sí le castigó el exceso de implicación a nivel político que abanderó al canterano de Sabadell. Acostumbró a generar polémica en torno al club y al vestuario por sus polémicas frases. De hecho, será recordado por rechazar la llamada de Luis Aragonés para formar parte de la selección española.

Samuel Eto’o

A Eto’o se le recordará en el FC Barcelona por su indudable rendimiento deportivo y también por la sangre caliente que le recorrió siempre por las venas, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Nunca se guardó nada y aquello generó crisis inesperadas. Como aquella durante la etapa con Rijkaard, al que le recriminó injusticias en su trato en el vestuario. Algo similar le pasó con Guardiola, en lo que supuso su adiós de Barcelona.

Romario

La historia de Romario en el Barcelona va estrictamente ligada con Johan Cruyff. Fue uno de los pocos que se tomó a la ligera el pasado y reconocimiento de una figura como la del holandés. La noche nocturna tampoco ayudó para que el brasileño despuntara más aún durante los años que pasó en el Camp Nou.