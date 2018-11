El Atletico pidió penalti de Vidal pero el VAR no lo dio

Escasos minutos antes de que el Wanda Metropolitano entrara en ebullición con el gol de Diego Costa, los aficionados del Atlético de Madrid clamaron por una acción en la que pidieron penalti por mano de Arturo Vidal dentro del área del Barcelona. Gil Manzano, colegiado del encuentro, no decretó la pena máxima, con la confirmación posterior del VAR de que su decisión era la correcta.

Vidal toca el balón con el brazo izquierdo en su afán de despejar el centro lateral, pero lo hace justo después de haber tocado el balón con la cabeza. La acción, por tanto, es del todo involuntaria y de rebote, por lo que el árbitro no tiene que señalar el punto de penalti, aunque la decisión era de gran complicación y cualquier decisión habría resultado controvertida.

Gil Manzano no señaló ninguna infracción y esperó a la confirmación del VAR, que segundos después confirmaba al colegiado que el juego debía continuar y que las manos de Vidal no debían ser sancionadas con un lanzamiento desde los once metros. La acción no otorgó ninguna ventaja directa al Atlético de Madrid, pero sí sirvió para acabar con el dominio del Barcelona, que afrontaba sus mejores minutos del partido en ese tramo.