Valverde vuelve a dejar fuera a Malcom: 41 millones y sólo 25 minutos

Ernesto Valverde vuelve a dejar fuera de la convocatoria para el partido de Champions ante el Tottenham a un Malcom que costó 45 millones de euros

Los problemas se le siguen acumulando a Ernesto Valverde en este inicio de temporada. Los resultados no le acompañan, empieza a estar cuestionado por la afición y, encima, los fichajes no terminan de dar el nivel esperado hasta el punto de que alguno no cuenta ni para estar en el banquillo. Este es el caso de un Malcom que se le está poniendo cara de Yerry Mina al no entrar en los planes del entrenador. Hasta el momento, su participación se reduce a 25 minutos.

El colombiano llegó al club azulgrana en el mercado de invierno y sólo jugó seis partidos. Después, llegaría un Mundial en el que deslumbraría, sobre todo en el apartado goleador, y una salida al Everton al ver que el entrenador del Barcelona seguía sin contar con él. Ahora, Malcom empieza a vivir una situación parecida en este arranque de curso.

Como con Yerry Mina en su momento -el deseado era Iñigo Martínez-, el Txingurri tenía otra preferencia para reforzar la posición de ataque. En esta ocasión el deseado del entrenador era Willian y no Malcom. Finalmente, en una maniobra de dudoso gusto, la directiva terminó haciéndose con los servicios de un futbolista que no era de su máximo agrado.

Valverde, que está demostrando que no le gusta que le impongan fichajes, ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria para el partido de Champions ante el Tottenham a un jugador que le costó al Barcelona 41 millones de euros. Tampoco estuvo frente al Athletic en Liga. El brasileño verá la cita que medirá a los azulgranas ante los Spurs en Wembley desde su casa, al igual que los eternamente descartados Samper y Aleñá, y su situación en estos momentos es bastante delicada.