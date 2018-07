A los descartes del Barça no para de salirle salen novias

Yerry Mina y André Gomes no continuarán en el FC Barcelona la próxima temporada. El conjunto culé no cuenta con ellos y espera darles salida este verano. Una solución factible, pues pese a que ninguno de los dos a estado a la altura de las circunstancias durante su estancia en el Camp Nou, no les faltan pretendientes que quieran hacerse con sus servicios.

Para empezar, André Gomes es uno de los deseados de Unai Emery para iniciar su etapa en la Premier League. El portugués ha dejado las expectativas que se tenían con su fichaje hace dos temporadas por los suelos. Sus actuaciones han dejado mucho que desear a o largo de este tiempo y el club le buscaba una salida.

Sin embargo, el haber rendido por debajo de lo esperado no es un problema para que Emery le quiera en su proyecto. El nuevo entrenador del Arsenal está dispuesto a recuperarle y los gunners podrían hacer un esfuerzo y desembolsar cerca de 35 millones por sus servicios, un precio similar a lo que pagó en su día el conjunto culé por él.

Mina, revalorizado

Lo que no se esperaban en Barcelona era el Mundial de Yerry Mina. El jugador colombiano se marcha de Rusia como el pichichi de Colombia, con tres tantos, lo que le ha hecho revalorizarse en el mercado. Eso sí, su buena labor en el torneo no hará que desde la dirección deportiva se planteen el quedarse con él. Lo que sí que ha cambiado es la idea del club de venderle.

El jugador llegó procedente del Palmeiras en enero, a cambio de cerca de 15 millones de euros, pero no ha convencido a Valverde ni ha nadie en Can Barça. Parecía seguro que desde el club se iban a desprender de él de manera definitiva, sin embargo su buen papel en Rusia les ha hecho valorar la posibilidad de que salga cedido.

Aquí es donde entra en juego el Everton. El conjunto inglés se ha quedado cojo en defensa con la marcha de Funes Mori al Villarreal. Además, otro de sus centrales, Ashley Williams, también podría abandonar la disciplina del Merseyside. Los toffes quieren al cafetero y estarían interesados tanto en una cesión como en una compra, tal y como apuntan desde el diario Liverpool Echo.

Desde Goodinson Park podría llegar una oferta en los próximos días a Barcelona por el central. Un Mina los últimos días ha señalado su intención de volver a vestir de azulgrana el próximo curso, algo que parece complicado y más viendo que el conjunto catalán tendrá que liberar la ficha de un extracomunitario si quiere incorporar a Arthur.