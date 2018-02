El Barcelona, retratado: en baloncesto sí quiere pasillo

Donde dije digo digo Diego. Y es que las ideas del Barcelona varían en función de lo que les convenga. Al parecer, el conjunto azulgrana, reciente vencedor de la Copa del Rey ante el Real Madrid, en un partido donde no faltó la polémica, pretende que el equipo de Pablo Laso les haga pasillo en la previa del encuentro de este viernes en la Euroliga.

Sorprenden sus intenciones, ya que los culés se negaron a rendir homenaje en la previa del Clásico del pasado mes de diciembre después de que el Real Madrid se proclamara campeón del Mundialito de Clubes por segundo año consecutivo.

Entonces, el club azulgrana buscó algún argumento con el que se pudiera librar de reconocer la gesta a los blancos que cerraban un año para enmarcar. “El Barcelona no hace el pasillo si no ha competido en el torneo del equipo que se homenajea“. Debió de ser una razón nueva en la lista de valors culés pues en 2006 sí le hicieron el pasillo al Sevilla tras ganar el conjunto hispalense la Copa de la UEFA, torneo el Barça no había jugado.

Siempre se ha dicho que el gesto dice más del equipo que homenajea que del homenajeado, pues la deportividad y el respeto al rival es lo que prima en el deporte. Así lo demostró el Real Madrid el pasado domingo. El equipo de Laso optó por la elegancia y no habló de los árbitros pese a que algunas decisiones del mismo perjudicaron a los blancos.

A por la revancha en la Euroliga

El Barcelona recibe este viernes en el Palau a los de Pablo Laso, con el único aliciente de ofrecer el trofeo de Copa a su afición y el morbo de que le haga el pasillo su eterno rival. Y es que las opciones de los azulgranas en Europa son escasas. Son penúltimos, con siete victorias y quince derrotas.

Por su parte, el Real Madrid llega mejor situado. Suma trece victorias y nueve derrotas en Europa y ocupan la quinta plaza. Pero están empatados con el Khimki ruso y el Zalgiris Kaunas por lo que necesitan una victoria ante los hombres de Pesic en su lucha por el billete a cuartos.