Inda: “Luis Enrique quiere a Luis Suárez para el Chelsea”

Luis Enrique será el próximo entrenador del Chelsea y de hecho, desde Inglaterra vienen informando que incluso podría sentarse en el banquillo antes de final de temporada después de los problemas de Antonio Conte con la cúpula del club. Y para su nuevo proyecto como técnico, el ex del Barcelona considera imprescindible contar con un jugador que ya le hizo ganar títulos en su día: Luis Suárez.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló la información en El Chiringuito de Jugones. “El gran objetivo de Luis Enrique si firma por el Chelsea sería fichar a Luis Suárez. El Barça tendrá un problema con el Fair Play financiero si quiere contratar a Griezmann“, aseguró.

Y es que el entrenador asturiano ya ha pedido a Roman Abramovich el fichaje del jugador del Barcelona de cara a la próxima temporada. La afrenta parece difícil por el rendimiento que está dando el futbolista uruguayo en el Barcelona y por su relación de amistad con Leo Messi pero no es imposible. Principalmente, porque la llegada de Antonie Griezmann dentro de unos meses podría abrirles las puertas del club catalán.

Por ello, ante la gran oferta que llegará a las oficinas del Barcelona procedente del barrio de Chelsea, la directiva encabezada por Josep María Bartomeu se encuentra ante un dilema moral: si lo vende enfadará a Messi, pero podrá cuadrar el fair play financiero y traer a Griezmann. Además, en la cúpula del club culé son conscientes de que el jugador tiene ya 31 años y que puede que nunca más puede llegar una oferta tan jugosa por él. Así que este es el momento para poder hacer algo de caja con el futbolista.

Le fichó para el Barça en su peor momento

Luis Enrique considera a Luis Suárez como la pieza angular de su nuevo proyecto y por ello Roman Abramovich intentará hacer cualquier cosa para satisfacer a su nuevo entrenador. En este traspaso también contará, como es lógico, la opinión de un Luis Suárez que tiene una gran relación con Luis Enrique. Principalmente porque el asturiano fue el técnico que confió en él en su peor momento.

Después de su larga sanción tras el mordisco a Chiellini, el entrenador confió en él e hizo fuerza para que la directiva del club culé no descartara su fichaje. Incluso le defendió cuando tras debutar las críticas se cernían sobre él por su supuesto sobrepeso y su aparente poca capacidad para hacer goles. Ahí, el preparador asturiano dio la cara por él y todo desembocó en etapa de Luis Suárez en el Barcelona de muchos goles y más títulos.

Y Luis Suárez no olvida eso. En la Premier se ganó el respeto de todos a pesar de sus sanciones por agresión y el futbolista uruguayo sabe que en caso de abandonar el Barcelona, volver a los brazos de su ex entrenador puede ser una de las mejores opciones. De momento, en su cabeza no está abandonar el conjunto culé, pero una buena oferta del Chelsea pueden llevar a la directiva del Barcelona a tomar una decisión que podría ser impopular de cara a la afición pero práctica si acaba llegando Antonie Griezmann. Eso, salvo que Leo Messi diga lo contrario.