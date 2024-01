El Barcelona es el verdadero club-estado: acumuló un déficit de 631 millones en la última década

La última década ha convertido al Barcelona en el verdadero club-estado de Europa. La entidad catalana acumula unas pérdidas de 631 millones de euros en traspasos desde 2014 hasta 2023, más que ningún equipo en el mundo. Este déficit económico refleja la dura realidad de un equipo cuya época histórica en la que más dinero ha gastado está coincidiendo con la que menos éxitos deportivos cosecha.

El balance entre ventas y fichajes es insultantemente negativo para el Barcelona, que no ha traducido su multimillonaria inversión en futbolistas que den grandes resultados. Desde 2014, lo mínimo que ha gastado el Barça en un sólo verano han sido 43,40 millones. Eso fue en el último mercado estival, cuando el fichaje de Vitor Roque, que ha llegado este mes de enero, insufló el gasto en incorporaciones.

Pero si obviamos la última ventana de traspasos, la segunda en la que menos dinero invirtió fue en la previa a la temporada 2015-16, una época en la que contaba con una sanción que le impedía inscribir a sus fichajes y en la que sólo hizo dos esfuerzos con Arda Turan y Aleix Vidal. Durante el resto de ventanas, los dirigentes de turno no han cesado de fichar para intentar recomponer sin éxito una plantilla que veía como se iba diluyendo su etapa más gloriosa en cuanto a títulos.

Realmente, hay muy pocos fichajes que el Barça haya rentabilizado en los tiempos recientes. Con motivo de ello, CIES Football Obs le cataloga como el club que peor se ha movido en el mercado de la última década, superando incluso a los clubes-estado más conocidos como Paris Saint-Germain (PSG) –cuarto en esta lista con unas pérdidas de 410 millones– o Manchester City.

Worst player trading clubs* 🌐 (2014-2023)

🥇 @FCBarcelona 🇪🇸 -€6⃣3⃣1⃣m

🥈 @ChelseaFC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 -€4⃣8⃣3⃣m

🥉 @Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 +€4⃣3⃣6⃣m

* Net spending for non-academy players signed and transferred during the last decade

More in @CIES_Football Weekly Post 👉 https://t.co/OkOUgy0p01 pic.twitter.com/4bO3tD88rR

— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 24, 2024